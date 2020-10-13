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Не видят смысла блокировать экономику из-за COVID-19 в Роспотребнадзоре

16:45 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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В России за последние сутки было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом — 13 868.

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Роспотребнадзор не видит смысла блокировать экономику из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного заболевания.

"Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики", — сказала Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

По словам главы ведомства, смысла блокировать экономику на сегодня она не видит.

С начала эпидемии в России выявили 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, еще 1,03 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали 13 868 новых заболевших.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия Анна Попова
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