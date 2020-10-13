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Нюхаю лимоны — запах не потеряла, значит не COVID-19: звонила 5 часов в регистратуру ради врача старушка с температурой выше 38 градусов в Бердске. Не дозвонилась

16:00 13.10.2020, Галина Панчева Фото: pixabay
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Температура держится у 72-летней бердчанки пятый день. Поэтому решила обратиться к врачу, вдруг ковид. Теперь утешает себя тем, что «запах слышит».

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пять часов не могла вызвать по телефону врача 13 октября 72-летняя жительница Бердска Полина Александровна.

-С 8 часов набираю 124, 2-18-81, опять 124, 2-18-81. Ни один телефон не отвечает. Не могу ни на дом врача вызвать, ни на прием записаться. То линия перегружена, то ждите. Ждала, ждала. Рассердилась и бросила трубку, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Полина Александровна.

На прошлой неделе заболел 80-летний супруг бердчанки. У него были признаки ОРВИ, температурил. Было как раз 8 октября, день престарелых, для которых свободный вход. Полина Александровна прибежала в поликлинику и отложила его карточку на прием к врачу. Вот он и пошел. Врач его посмотрел, выписал лекарство и отправил сделать тест на коронавирус.

-У меня прыгнула температура еще в пятницу. Суббота и воскресенье впереди. Думаю, авось. В понедельник температура, во вторник температура. Причем она 38, 4 и выше. Если бы я знала, что заболею, то я и себе бы карточку на прием без проблем отложила. Муж сегодня опять пошел к врачу на повторный прием. И врачу говорит: «Что делать с бабкой-то?». Это он про меня. А она: «Пусть пьет то же самое, что назначено и вам». Я когда заболела, то купила себе то же самое, что назначили и ему. Пить то же самое, что и ему, а я уже полный набор выпила. Но меня врач не видел. Сегодня я решила: из всех сил запишусь к врачу. Нет, не вышло.

В поликлинику поехала сноха, чтобы записать Полину Александровну на прием к врачу.

-Позвонила мне и говорит, что на прием не записывают, окошко закрыто. А там такая толкачея. Я говорю: Света, быстренько уходи оттуда, потому что все заразные. Вот и все. Проблематично. На прием не попадешь.

А Полина Александровна продолжает температурить.

-Я собью температуру, вроде, упала. А через какое-то время снова поднимается. Так плохо. Я с пятницы лежу и лежу. Голову подниму - в глазах темно. Уже отлежала все бока. Что же это такое: ни на прием не попасть, ни на дом никого не вызвать. Страшно за свое здоровье. Мне уже сказали, что если запах потеряла, ничего не пахнет, значит коронавирус. Я уже все нюхаю: лимоны нюхаю, все нюхаю. Раз я запах слышу, значит не ковид. Перепроверяю себя. Муж все нюхает.

Анализы супруга Полины Александровны еще не готовы, будут готовы к следующему приему.

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COVID-19 вызов врача Ковид коронавирус не дозвонилась температура Полина Александровна
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