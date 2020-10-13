Это шок! Число зараженных COVID-19 на 13 октября в России превысило все ожидания

За весь период от коронавируса умерло 22 966 человек.

Сколько продлится пандемия коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 868 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 892 (28,1%).

Нарастающим итогом выявлено 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

3. Московская область, Челябинская область 0,5%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 550 человек:

Москва – 1750

Санкт-Петербург – 278

Алтайский край – 240

Иркутская область – 240



Московская область – 236Ростовская область – 199Воронежская область – 190Нижегородская область – 186Свердловская область – 156Удмуртская Республика – 141Самарская область – 140Ханты-Мансийский автономный округ – 136Кемеровская область – 131Ставропольский край – 124Республика Бурятия – 122Волгоградская область – 109Саратовская область – 108Мурманская область – 105Костромская область – 96Омская область – 96Новосибирская область – 95Забайкальский край – 94Ярославская область – 93Республика Крым – 91Приморский край – 88Калужская область – 87Оренбургская область – 87Липецкая область – 86Ульяновская область – 86Красноярский край – 80Республика Дагестан – 78Республика Коми – 75Пермский край – 74Челябинская область – 71Республика Алтай – 70Республика Калмыкия – 63Тамбовская область – 58Орловская область – 55Ивановская область – 54Вологодская область – 54Республика Саха (Якутия) – 53Архангельская область – 50Хабаровский край – 48Курская область – 47Республика Мордовия – 47Республика Хакасия – 45Тульская область – 44Курганская область – 42Республика Татарстан – 40Амурская область – 40Псковская область – 37Республика Тыва – 36Белгородская область – 35Пензенская область – 35Республика Чувашия – 34Краснодарский край – 33Кировская область – 33Новгородская область – 32Тюменская область – 32Калининградская область – 31Кабардино-Балкарская Республика – 31Ленинградская область – 30Республика Адыгея – 29Астраханская область – 28Ямало-Ненецкий автономный округ – 27Сахалинская область – 26Рязанская область – 25Тверская область – 25Брянская область – 24Магаданская область – 24Республика Карелия – 22Карачаево-Черкесская Республика – 21Томская область – 21Владимирская область – 20Смоленская область – 16Севастополь – 16Республика Ингушетия – 15Камчатский край – 9Республика Северная Осетия - Алания – 7Республика Марий Эл – 5Еврейская автономная область – 5Чеченская Республика – 4Республика Башкортостан – 2Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано по выздоровлению 1 031 785 человек.

За сутки подтверждено 244 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 58

Санкт-Петербург – 34

Ростовская область – 9

Московская область – 9

Воронежская область – 8

Республика Бурятия – 7



Ульяновская область – 6Свердловская область – 6Республика Татарстан – 6Республика Дагестан – 6Нижегородская область – 6Омская область – 5Новосибирская область – 5Краснодарский край – 5Удмуртская Республика – 4Ставропольский край – 4Пермский край – 4Волгоградская область – 4Алтайский край – 4Смоленская область – 3Мурманская область – 3Ленинградская область – 3Курганская область – 3Красноярский край – 3Кемеровская область – 3Ивановская область – 3Тульская область – 2Тверская область – 2Севастополь – 2Саратовская область – 2Республика Крым – 2Приморский край – 2Орловская область – 2Кировская область – 2Иркутская область – 2Астраханская область – 2Архангельская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 1Хабаровский край – 1Тюменская область – 1Республика Чувашия – 1Республика Саха (Якутия) – 1Пензенская область – 1Оренбургская область – 1Магаданская область – 1Липецкая область – 1Калининградская область – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1

За весь период от коронавируса умерло 22 966 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 172 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271 тыс. 195 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф