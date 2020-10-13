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Это шок! Число зараженных COVID-19 на 13 октября в России превысило все ожидания

16:08 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период от коронавируса умерло 22 966 человек.

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Сколько продлится пандемия коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 868 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 892 (28,1%).

Нарастающим итогом выявлено 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%
2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
3. Московская область, Челябинская область 0,5%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 550 человек:

Москва – 1750
Санкт-Петербург – 278
Алтайский край – 240
Иркутская область – 240

Московская область – 236
Ростовская область – 199
Воронежская область – 190
Нижегородская область – 186
Свердловская область – 156
Удмуртская Республика – 141
Самарская область – 140
Ханты-Мансийский автономный округ – 136
Кемеровская область – 131
Ставропольский край – 124
Республика Бурятия – 122
Волгоградская область – 109
Саратовская область – 108
Мурманская область – 105
Костромская область – 96
Омская область – 96
Новосибирская область – 95
Забайкальский край – 94
Ярославская область – 93
Республика Крым – 91
Приморский край – 88
Калужская область – 87
Оренбургская область – 87
Липецкая область – 86
Ульяновская область – 86
Красноярский край – 80
Республика Дагестан – 78
Республика Коми – 75
Пермский край – 74
Челябинская область – 71
Республика Алтай – 70
Республика Калмыкия – 63
Тамбовская область – 58
Орловская область – 55
Ивановская область – 54
Вологодская область – 54
Республика Саха (Якутия) – 53
Архангельская область – 50
Хабаровский край – 48
Курская область – 47
Республика Мордовия – 47
Республика Хакасия – 45
Тульская область – 44
Курганская область – 42
Республика Татарстан – 40
Амурская область – 40
Псковская область – 37
Республика Тыва – 36
Белгородская область – 35
Пензенская область – 35
Республика Чувашия – 34
Краснодарский край – 33
Кировская область – 33
Новгородская область – 32
Тюменская область – 32
Калининградская область – 31
Кабардино-Балкарская Республика – 31
Ленинградская область – 30
Республика Адыгея – 29
Астраханская область – 28
Ямало-Ненецкий автономный округ – 27
Сахалинская область – 26
Рязанская область – 25
Тверская область – 25
Брянская область – 24
Магаданская область – 24
Республика Карелия – 22
Карачаево-Черкесская Республика – 21
Томская область – 21
Владимирская область – 20
Смоленская область – 16
Севастополь – 16
Республика Ингушетия – 15
Камчатский край – 9
Республика Северная Осетия - Алания – 7
Республика Марий Эл – 5
Еврейская автономная область – 5
Чеченская Республика – 4
Республика Башкортостан – 2
Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано по выздоровлению 1 031 785 человек.

За сутки подтверждено 244 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 58
Санкт-Петербург – 34
Ростовская область – 9
Московская область – 9
Воронежская область – 8
Республика Бурятия – 7

Ульяновская область – 6
Свердловская область – 6
Республика Татарстан – 6
Республика Дагестан – 6
Нижегородская область – 6
Омская область – 5
Новосибирская область – 5
Краснодарский край – 5
Удмуртская Республика – 4
Ставропольский край – 4
Пермский край – 4
Волгоградская область – 4
Алтайский край – 4
Смоленская область – 3
Мурманская область – 3
Ленинградская область – 3
Курганская область – 3
Красноярский край – 3
Кемеровская область – 3
Ивановская область – 3
Тульская область – 2
Тверская область – 2
Севастополь – 2
Саратовская область – 2
Республика Крым – 2
Приморский край – 2
Орловская область – 2
Кировская область – 2
Иркутская область – 2
Астраханская область – 2
Архангельская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 1
Хабаровский край – 1
Тюменская область – 1
Республика Чувашия – 1
Республика Саха (Якутия) – 1
Пензенская область – 1
Оренбургская область – 1
Магаданская область – 1
Липецкая область – 1
Калининградская область – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1

За весь период от коронавируса умерло 22 966 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 172 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271 тыс. 195 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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