Армения должна уйти из Карабаха, заявил министр обороны Турции

Такое требование высказал глава Министерства обороны Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Глава МИД Турции считает, что Армения должна покинуть НКР

Армения должна уйти с "оккупированных азербайджанских территорий". Такое требование высказал глава Министерства обороны Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает турецкое военное ведомство.

По данным Минобороны Турции, в понедельник главы военных ведомств обсудили по телефону ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии. Обсуждая конфликт Армении и Азербайджана, турецкий министр заявил, что Ереван должен покинуть территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

27 сентября в Карабахе резко обострился многолетний конфликт Баку и Еревана. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий. 9 октября в Москве прошли переговоры, на которых Армения и Азербайджан договорились о перемирии.