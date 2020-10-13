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Армения должна уйти из Карабаха, заявил министр обороны Турции

16:36 13.10.2020 Фото: wikipedia.org / Marcin Konsek
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Такое требование высказал глава Министерства обороны Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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Глава МИД Турции считает, что Армения должна покинуть НКР

Армения должна уйти с "оккупированных азербайджанских территорий". Такое требование высказал глава Министерства обороны Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает турецкое военное ведомство.

По данным Минобороны Турции, в понедельник главы военных ведомств обсудили по телефону ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии. Обсуждая конфликт Армении и Азербайджана, турецкий министр заявил, что Ереван должен покинуть территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

27 сентября в Карабахе резко обострился многолетний конфликт Баку и Еревана. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий. 9 октября в Москве прошли переговоры, на которых Армения и Азербайджан договорились о перемирии.

военный конфликт война. Нагорный Карабах Мевлют Чавушоглу
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