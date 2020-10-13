Подтверждена первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19

По информации ученых, пациентка с заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом инфицировалась второй раз примерно через два месяца после первого заражения.

Зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19

В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом нового типа умерла 89-летняя женщина, сообщается в описании медиками клинического случая на сайте издательства Оксфордского университета.

По информации ученых, пациентка с заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом инфицировалась второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Вскоре ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели она скончалась.

Издание BNO отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.В конце августа вирусолог Марион Копманс говорила, что в Нидерландах повторную инфекцию впервые обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заразившихся.