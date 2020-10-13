Вандалы жестоко надругались над памятником ветеранам войны

На снимках видно, что они сломали стенды с именами красноармейцев.

В Тверской области вандалы сломали памятник ветеранам войны

Вандалы надругались над памятником участникам Великой Отечественной войны, расположенном на улице Первомайской села Есеновичи Вышневолоцкого городского округа Тверской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«При осмотре памятника установлены повреждения мемориальных стендов, на которых отражены сведения об участниках Великой Отечественной войны, проживавших на территории поселения», – рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Валерия Павлова.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ «Повреждение памятника, посвящённого лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны».

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного деяния», – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Источник: toptver.ru