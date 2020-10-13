Секс-переписку со школьницами вел в соцсетях экс-министр педофил

Одной из них он также отправил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

СКР расследует происшествия с детьми

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении экс-чиновника Администрации Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в сети. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Источник: arh.sledcom.ru