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Вернулись к очному обучению 83 класса в школах Новосибирской области

17:16 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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Полностью приостановлена деятельность одного детского сада в Тогучинском районе и одной школы в Краснозерском районе, частично приостановлена деятельность 15 школ и 44 дошкольных учреждений.

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Министр образования региона обратил внимание, что каникулы в образовательных организациях планируются, как и ранее, с конца октября

Министерство образования Новосибирской области продолжает держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в образовательных организациях региона, в системе образования удалось не допустить распространения инфекции, сообщил 13 октября на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В настоящее время 83 класса в 33 школах перешли на очную форму обучения, снят карантин в двух школах в Болонинском районе, а также в восьми группах пяти детских садов. В связи с коронавирусом остаются под медицинским наблюдением 276 человек, в том числе 170 детей, 209 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах зарегистрировано 44 заболевших, из них – 24 ребенка, закрыты на карантин 27 групп.

Министр образования уточнил, что полностью приостановлена деятельность одного детского сада в Тогучинском районе и одной школы в Краснозерском районе, частично приостановлена деятельность 15 школ и 44 дошкольных учреждений.

«В сегодняшней ситуации необходимо особенно ответственно подходить к масочному режиму и к собственной безопасности, соблюдать все необходимые требования и предписания. Общая ответственность всех участников образовательного процесса позволит успешнее справиться с текущей ситуацией», – отметил Сергей Федорчук.

Также министр образования региона обратил внимание, что каникулы в образовательных организациях планируются, как и ранее, с конца октября. При этом рассматривается возможность продления каникул – этот вопрос пока только обсуждается, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

COVID-19 коронавирус пандемия
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