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Три "коктейля Молотова" бросили в здание милиции в Минске

17:24 13.10.2020 Фото: скриншот видео
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В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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В Минске здание милиции забросали коктейлями Молотова

В Минске неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.

Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждены уголовные дела.

В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.

В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.

В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.

В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Источник: РИА Новости

коктейль молотова Минск протесты силовое подавление
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