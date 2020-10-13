Три "коктейля Молотова" бросили в здание милиции в Минске

В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

В Минске здание милиции забросали коктейлями Молотова

В Минске неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.

Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждены уголовные дела.



В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.

В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.

В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.

В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".



Источник: РИА Новости