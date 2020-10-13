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Кадыров: ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии

18:09 13.10.2020 Фото: t.me/RKadyrov_95
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Глава Чечни добавил, что боевики давно числись в оперативной базе и находились в розыске.

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Рамзан Кадыров также опубликовал данные ликвидированных

Ликвидированные в ходе спецоперации в Октябрьском районе Грозного террористы приехали в Чечню из Сирии для проведения терактов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров.

По его словам, боевики давно числись в оперативной базе и находились в розыске. Кадыров также опубликовал данные ликвидированных.

Трое из них являются уроженцами Грозного - зарегистрированы в Чеченской Республике, четвертый также зарегистрирован в Чечне, данные о месте его рождения не приводятся.

Telegram боевики глава региона террористы Разман Кадыров
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