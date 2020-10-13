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Общество / Стиль жизни

Тарзан оказался в реанимации. Скандал с изменой "вышел боком"

19:15 13.10.2020 Фото: из открытых источников
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Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, оказался на больничной койке. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем шоу "Прямой эфир".

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Униженная Наташа Королева уже, очевидно, не раз высказала Тарзану все, что думает

По словам Малахова, у 50-летнего стриптизера, всегда хваставшегося подкачанным телом и отменным здоровьем, сдали нервы после интервью с Ксенией Собчак. Разговор скандальной телеведущей с самой оскандалившейся парой шоу-бизнеса вышел двумя сериями. Конечно, речь шла о том, что сейчас у всех на слуху – супружеской измене Тарзана с 23-летней любовницей Анастасией Шульженко.

Кажется, телевизионщики уже обглодали в этой истории каждую косточку – благо, и само звездное семейство, и юная пассия Тарзана щедро подливают масла в огонь. Одна то и дело появляется в Сети и на различных шоу с разоблачениями и подробностями адюльтера. Другой щедро посыпает голову пеплом, клянясь в вечной любви и верности своей звездной жене. Третья – утверждает, что ее муж "большой наивный ребенок", совращенный коварной соблазнительницей.

Супруги также прыгают с одного шоу на другое, смакуя подробности семейного скандала. В общем, шоу продолжается и уже несколько затянулось. Возможно, из-за этого народ стал сомневаться, а "был ли мальчик", или же все от начала до конца срежиссировано, чтобы подогреть в публике интерес к своим персонам и заодно немного подзаработать.

В общем, итогом этого скандала якобы стали сдавшие нервы Тарзана и его попадание в реанимацию. На фото – то ли спящий, то ли просто стыдливо прикрывший глаза Сергей Глушко, лежащий на больничной койке. Рядом – штатив от капельницы.

Что конкретно с ним случилось – неизвестно. Под снимком лишь подпись, что у него сдали нервы. Возможно, все в самом деле именно так. Ибо, если измена действительно была, то униженная Наташа Королева уже, очевидно, не раз высказала Тарзану все, что думает и о его заработках, и о применении той части тела, которой он зарабатывает.

Впрочем, не исключено, что Сергею просто нужно было на пару дней залечь в больницу, притворившись несчастным и разбитым. Ведь недавно в Сети появилось видео, как Тарзан в сердцах толкает Настю Шульженко, которая в очередной раз явилась к нему, чтобы выяснить отношения. Тарзан – мужчина не хилый, и от его "легкого прикосновения" девушка падает на пол. Все это зафиксировала камера наблюдения. А пару дней назад стало известно, что Шульженко написала на Сергея Глушко заявление в полицию. В таких случаях лежка в больнице – проверенный временем ход. Дескать, я тебя лишь легко толкнул, а ты меня довела до инфаркта (инсульта, бешенства). В любом случае чутье подсказывает, что это еще не конец истории.

Источник: today

измена попал в больницу попал в реанимацию стриптизер шоу Малахова Сергей Глушко (Тарзан) Наташа Королева Анастасия Шульженко Андрей Малахов
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