Как ужесточили меры по коронавирусу в Новосибирской области с 13 октября 2020?

В ближайшее время минздравом будут приняты решения о 2-недельной приостановке плановой диспансеризации и профосмотров – высвободившиеся специалисты усилят работу первичного звена.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу граждан старше 65 лет

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, а самим пожилым гражданам придерживаться режима самоизоляции дома, ограничив круг контактов. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона 13 октября под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

На заседании оперативного штаба были рассмотрены вопросы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией в регионе, а также с проведением мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Руководители областных исполнительных органов власти отчитались о проделанной работе по проведению рейдовых проверок в подведомственных учреждениях по мониторингу и соблюдению профилактических мер против COVID-19. Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить административную работу и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер – за обязательным ношением средств индивидуальной защиты, дезинфекцией рук, своевременным эпидрасследованием и адекватным применением карантинных мер, а также активизировать взаимодействие с руководителями предприятий и организаций.

В настоящее время профильные органы власти проводят активные рейдовые мероприятия по соблюдению требований режима повышенной готовности – речь идет о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общественного питания. Граждане, не соблюдающие масочный режим, подвергнутся наказанию в соответствии с действующим законодательством. Эта работа будет вестись ежедневно.

Среди дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции – рекомендация перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, а самим пожилым гражданам придерживаться режима самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

О готовности системы здравоохранения Новосибирской области к текущей ситуации доложил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. На сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки, из которых 30 на базе подведомственных медицинских организаций, 1 на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Открыты 17 инфекционных изоляторов в 262 койки на базе центральных районных больниц для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с легким или бессимптомным течением при невозможности лечения в амбулаторных условиях. Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации.

В ближайшее время минздравом будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров – высвободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения. Напомним, что служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.

Вновь вошли в перечень медицинских организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19: ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая районная больница № 1». Формирование дальнейшего плана деятельности расположенных на территории Новосибирской области медицинских организаций будет продолжено по итогам анализа эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

С целью предупреждения перекрестного инфицирования ОРВИ, гриппом, COVID-19 и внебольничной пневмонией определена маршрутизация данных категорий пациентов, предусматривающая разделение потоков в зависимости от модели пациента. Такая схема маршрутизации разработана для каждого района Новосибирской области.

Для справки

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.