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Сколько еще будет расти число зараженных COVID-19, спрогнозировал эпидемиолог

19:25 13.10.2020 Фото: pexels.com
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"Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода2, - заявил представитель Роспотребнадзора.

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В Роспотребнадзоре дали прогноз по росту числа пациентов с COVID-19

Рост числа пациентов с коронавирусом в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода – это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября", - сказал Горелов.

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