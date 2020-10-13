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Где закроют проезд ради ликвидации авариных тополей в центре Бердска?

19:42 13.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Погода помешала сразу кронировать 43 старых дерева. 14 октября работы продолжат, дорогу перекроют.

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14 октября будет перекрыта проезжая часть от ул. Ушакова до Больничного переулка

На территории детской поликлиник Бердска по ул. К. Маркса, 28 будет производиться спил (кронирование) оставшихся тополей, высотой с девятиэтажный дом. В прошлую пятницу, 9 октября, удалось спилить 19 деревьев из 43 запланированных.

- Работы по спилу были осложнены погодными условиями и большой ветвистостью тополей. Кроме того, рядом с территорией вырубки проходят линии электропередачи под высоким напряжением. Также будет демонтировано поврежденное ограждение. По окончании работ оно будет восстановлено, - пояснил начальник хозяйственной службы АХЧ БЦГБ Алексей Огнев.

Для продолжения работ по кронированию с 7.00 будет перекрыта проезжая часть от улицы Ушакова по К. Маркса до Больничного переулка, установят соответствующие знаки. Вход в поликлинику будет осуществляться со стороны улицы Ушакова, 7 через вход в административное здание поликлиники.

-Обращаем внимание жителей города, что 14 октября работы по спилу деревьев будут проводиться с 7.00 до 18.00. Просьба заблаговременно продумать маршруты проезда к местам, находящимся на пересечении названных улиц, - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

вырубки проезд улицы
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