Где закроют проезд ради ликвидации авариных тополей в центре Бердска?

14 октября будет перекрыта проезжая часть от ул. Ушакова до Больничного переулка

На территории детской поликлиник Бердска по ул. К. Маркса, 28 будет производиться спил (кронирование) оставшихся тополей, высотой с девятиэтажный дом. В прошлую пятницу, 9 октября, удалось спилить 19 деревьев из 43 запланированных.

- Работы по спилу были осложнены погодными условиями и большой ветвистостью тополей. Кроме того, рядом с территорией вырубки проходят линии электропередачи под высоким напряжением. Также будет демонтировано поврежденное ограждение. По окончании работ оно будет восстановлено, - пояснил начальник хозяйственной службы АХЧ БЦГБ Алексей Огнев.

Для продолжения работ по кронированию с 7.00 будет перекрыта проезжая часть от улицы Ушакова по К. Маркса до Больничного переулка, установят соответствующие знаки. Вход в поликлинику будет осуществляться со стороны улицы Ушакова, 7 через вход в административное здание поликлиники.

-Обращаем внимание жителей города, что 14 октября работы по спилу деревьев будут проводиться с 7.00 до 18.00. Просьба заблаговременно продумать маршруты проезда к местам, находящимся на пересечении названных улиц, - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.