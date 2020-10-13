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Контрактник выстрелом в голову убил младшего по званию сослуживца

20:36 13.10.2020 Фото: vk.com
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По факту случившегося в Крыму инцидента командование Черноморского флота начало проверку. «Не пускайте сыновей в армию», — написала мать погибшего.

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Погибшему было 22 года

Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы Южного военного округа.

"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту", - сказал он.

По факту случившегося командование Черноморского флота начало проверку. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Алена Боровских, мать застреленного сослуживцем солдата в одной из воинских частей в Крыму, раскрыла подробности его гибели. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации говорится, что погибшему было 22 года. По словам женщины, солдата одним выстрелом в голову застрелил старший по званию. Боровских отметила, что ее сын хотел быть военным. «Не пускайте сыновей в армию», — написала она.

Заведено уголовное дело. Отрабатываются несколько версий: неосторожное обращение с огнестрельным оружием, умышленное убийство и другие.

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