На пенсии и пособия почти 1 трлн рублей перечислили Пенсионному фонду

Кабмин направил 941,4 млрд руб. на обязательства ПФР по выплате страховых пенсий и пособий

Правительство РФ выделило 941,4 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда России по выплате страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 941 млрд 419 млн 718,4 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

Минфину поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад кабмину до 1 февраля 2021 года.

В конце сентября Счетная палата (СП) РФ представила доклад об исполнении бюджета ПФР в 2019 году. По данным СП, Пенсионный фонд выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме. Так, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 7,05%, что на 1,6 процентного пункта больше уровня инфляции за 2018 год, говорится в отчете.

Кроме того, работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 2019 года. Средний размер увеличения составил 185 руб. (в 2018 году - 170 руб.). С 1 февраля 2019 года единовременная денежная выплата и другие социальные выплаты были увеличены на 4,3%, а с 1 апреля 2018 года социальные пенсии и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста прожиточного минимума пенсионера, проиндексированы на 2%.