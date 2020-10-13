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Наконец индексация: Сколько потратят денег на повышение выплат работающим пенсионерам?

21:10 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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Эксперты оценили индексацию пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребует финансирования в размере 180-200 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Потребуется 180-200 млрд рублей в зависимости от формата возобновления индексации», — пояснили эксперты.

При этом, по их словам, возобновление индексации выведет из тени часть работающих пенсионеров и будет способствовать повышению сбора пенсионных взносов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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