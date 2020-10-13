13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Невменяемый после ссоры с бабушкой расстрелял троих и убил себя 18-летний стрелок

21:49 13.10.2020 Фото: СУ СКР по Нижегородской области
0

Среди троих раненых оказалась и та самая родственница подростка. Его тело обнаружили на следующий день после кровавой бойни. Поиски вели правоохранители всю ночь. Смотрите видео.

% name% title
«Поиски продолжались и в тёмное время суток»: в Нижегородской области обнаружили тело подозреваемого в стрельбе

В Нижегородской области правоохранительные органы обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в стрельбе, в результате которой погибли три человека и ещё трое были госпитализированы. По словам силовиков, поиски стрелка продолжались и ночью. Для этих целей использовалось спецоборудование, в том числе беспилотные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи подозреваемому разрешения на владение оружием, а также оценить работу органов профилактики.

На территории деревни Большеорловское в Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в стрельбе, в результате которой погибли три человека. В Следственном комитете сообщили, что на теле обнаружены признаки суицида.

В Росгвардии рассказали, что вели поиски стрелка вместе с коллегами из МВД, а также с помощью местных жителей практически всю ночь.

«Несмотря экстремальную ситуацию — подозреваемый был вооружён и представлял реальную опасность, уже к этому моменту совершил ряд тяжких преступлений, — его поиски продолжались и в тёмное время суток», — цитирует РИА Новости пресс-службу Росгвардии.

Кроме того, для поисковой операции применялось специальное оборудование для работ в темноте. Зону поиска обследовали беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, силовики вышли к месту нахождения подозреваемого ближе к утру, но решили дождаться светлого времени, чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников.

«В 07:12 на окраине поселка Большеорловское поисковая группа ОМОНа Росгвардии обнаружила тело подозреваемого в совершении преступления», — рассказали в ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 октября в Нижегородской области в деревне Большеорловское молодой человек открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека. Ещё трое получили ранения и были экстренно госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжёлое, среди них родная бабушка подозреваемого, добавили в ведомстве.

По информации следствия, 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к бабушке, где вместе с отцом ходил на охоту. На следующий день молодой человек взял ружьё и беспричинно выстрелил в местных жителей.

По данным источника ТАСС, перед трагедией у молодого человека произошёл конфликт с бабушкой. Предположительно, в момент совершения преступлений он находился в невменяемом состоянии.

СМИ также публиковали рассказы очевидцев. По их словам, стрелок выбежал из квартиры и открыл огонь по автобусу и окнам домов. Сообщается примерно о десяти выстрелах, которые произвёл злоумышленник.

Наряду с этим свидетели произошедшего отметили, что семья предполагаемого преступника «очень порядочная». Самого молодого человека собеседники охарактеризовали положительно, однако отметив его увлечение компьютерными играми.

«Cледователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — говорится в сообщении СКР.

Ранее сообщалось, что, по данным Росгвардии, подозреваемый на законных основаниях с 17 сентября 2020 года владел одним охотничьим гладкоствольным ружьём.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Следкома. Для выяснения причин стрельбы СК проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Тем временем пресс-служба правительства Нижегородской области опубликовала информацию о состоянии пострадавших в результате стрельбы.

Как указывается в сообщении со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина, троим пострадавшим оказывается медицинская помощь, а родным и близким погибших — психологическая. Глава региона также выразил соболезнования тем, кто потерял в трагедии близких.

бабушка выстрел злоумышленник расстрелял суицид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что могло так вывести из себя стрелка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖалуются на отопление и вывоз мусора жители Бердска в соцсетях областной власти
22:08 13-10-2020
Жалуются на отопление и вывоз мусора жители Бердска в соцсетях областной власти
Невменяемый после ссоры с бабушкой расстрелял троих и убил себя 18-летний стрелок
21:49 13-10-2020
Невменяемый после ссоры с бабушкой расстрелял троих и убил себя 18-летний стрелок
ФСБ увела в наручниках начальника отдела ГИБДД полковника Чернова
21:20 13-10-2020
ФСБ увела в наручниках начальника отдела ГИБДД полковника Чернова
Наконец индексация: Сколько потратят денег на повышение выплат работающим пенсионерам?
21:10 13-10-2020
Наконец индексация: Сколько потратят денег на повышение выплат работающим пенсионерам?
На пенсии и пособия почти 1 трлн рублей перечислили Пенсионному фонду
20:46 13-10-2020
На пенсии и пособия почти 1 трлн рублей перечислили Пенсионному фонду
Контрактник выстрелом в голову убил младшего по званию сослуживца
20:36 13-10-2020
Контрактник выстрелом в голову убил младшего по званию сослуживца
БердскЖдет оперативников и полицейских в ИВС на зарплату до 30 000 рублей отдел МВД по Бердску
20:23 13-10-2020
Ждет оперативников и полицейских в ИВС на зарплату до 30 000 рублей отдел МВД по Бердску
Доктор Комаровский дал свой прогноз о конце пандемии коронавируса
20:12 13-10-2020
Доктор Комаровский дал свой прогноз о конце пандемии коронавируса
Особенности дня накануне Великого праздника Покрова Богородицы 13-14 октября
20:00 13-10-2020
Особенности дня накануне Великого праздника Покрова Богородицы 13-14 октября
Запретили торговать пивом "наливайкам" в жилых домах депутаты Новосибирской области
19:58 13-10-2020
Запретили торговать пивом