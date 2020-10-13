Жалуются на отопление и вывоз мусора жители Бердска в соцсетях областной власти

Специалисты департамента информационной политики отмечают значительный рост вопросов по поводу распространения коронавируса, в том числе, ограничений и карантинных мер в школах.

Жители Новосибирской области оперативно получают ответы на свои вопросы в социальных сетях

С 2018 года в регионе ведется работа по взаимодействию с жителями на площадках социальных сетей – ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. Посты и комментарии отбираются по специальному компьютерному алгоритму, специалисты департамента информационной политики направляют их в органы власти для подготовки ответов.

Основная особенность такой работы – ответ должен быть подготовлен в течение суток. Жители получают ответы от министерств социального и инфраструктурного блоков, а также от властей районов и городов.

Наиболее интересные из них за неделю опубликовали на сайте регионального правительства 13 октября.

На старте отопительного сезона жители Новосибирска, Бердска и Оби жаловались на задержки подачи отопления в их дома. Муниципальные власти консультировали их по срокам подключения и при необходимости объясняли причины кратковременных задержек. В случаях нерасторопности управляющих организаций к решению подключалась Государственная жилищная инспекция и выносила предписание коммунальщикам. Жители относились, в основном, с пониманием и благодарили за реакцию.

Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции возросла нагрузка не только на первичное звено здравоохранения и стационары, увеличилось количество обращений в скорую помощь, в том числе по поводу повышенной температуры. Значительное количество обращений, в том числе личных, было связано с этой темой. Специалисты министерства здравоохранения оперативно отвечали на вопросы, разбирались в ситуации. В ответ получали слова благодарности.

Вместе с тем, поступали вопросы по соблюдению ограничений в связи с неблагоприятной эпидситуацией в образовательных учреждениях. Жительница Болотного интересовалась, «правомерно ли в условиях ограничений проводить в школе день самоуправления?».

Специалисты министерства образования оперативно отреагировали на сигнал, пояснив, что «к проведению уроков были допущены обучающиеся 10-11 класса, после обязательного прохождения термометрии и в соответствии с требованиями САН-ПИНа. С руководителем школы проведена разъяснительная работа о недопущении подобной ситуации впредь и о неукоснительном соблюдении требований норм санитарного законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Жителей отдалённых сел региона интересуют вопросы цифровизации. О том, когда будут доступны интернет и мобильная связь, спрашивали жители деревни Малая Крутишка Сузунского района. В администрации района, со ссылкой на данные министерства цифрового развития, пояснили, что населенный пункт включен в государственную программу Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области». Обеспечение устойчивой мобильной связью запланировано на 2021 год. Жители поблагодарили за информацию.

Не теряет актуальности вопрос вывоза твердых бытовых отходов. Жительница Бердска в личных сообщениях написала, что со двора ее дома в течение недели не вывозится мусор. Специалисты ООО «Экология – Новосибирск» пояснили, вывоз отходов осуществляется ежедневно, однако «8, 9 и 10 октября 2020 года автомобилями были заблокированы подъездные пути к площадке». Регоператор обратился к жителям: «Огромная просьба к собственникам жилья − не оставляйте автомобили около контейнерных площадок, не препятствуйте работе мусоровоза», сопроводив комментарий фотографией заставленной площадки. Бердчанка поблагодарила за ответ и пообещала передать информацию жильцам дома.

Специалисты интернет-отдела департамента информационной политики отмечают значительный рост вопросов по поводу распространения и лечения коронавирусной инфекции, в том числе, ограничений и карантинных мер в образовательных учреждениях. На первое место выходят вопросы старта и прохождения отопительного сезона, благоустройства территорий и состояния дорог, электроснабжения, коммунальные проблемы.

За прошедший квартал специалисты получили в 3 раза больше положительных откликов и благодарностей за свои ответы, чем отрицательных. Среднее время ожидания ответа составило около 4 часов.

*В цитируемых ответах сохранены орфография и пунктуация автора