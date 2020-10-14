Национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 01 февраля по 15 июля 2020 г. действительны до 31 декабря 2020 г.

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Уважаемые граждане, сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информируют вас, что согласно указу Президента Российской Федерации, национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 01 февраля по 15 июля 2020 г. действительны до 31 декабря 2020 г.

Для более качественного оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учёт автомототранспортных средств, вам представляется возможность записаться через государственный портал www.gosuslugi.ru , а также оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.

С уважением, сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

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