14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Авто

Сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информируют

15:51 14.10.2020
1 1

Национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 01 февраля по 15 июля 2020 г. действительны до 31 декабря 2020 г.

% name% title
Фото с www.freeimages.com

Уважаемые граждане, сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информируют вас, что согласно указу Президента Российской Федерации, национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 01 февраля по 15 июля 2020 г. действительны до 31 декабря 2020 г.

Для более качественного оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учёт автомототранспортных средств, вам представляется возможность записаться через государственный портал www.gosuslugi.ru, а также оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.

С уважением, сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

На правах рекламы.

водительские удостоверения обмен национальных водительских удостоверений срок действия водительского удостоверения
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже обменяли водительское удостоверение?

Аноним, 22 июля 2020 15:32
НВР:
Почему вы разрезали закон в котором говорилось в неразрывной связи паспорт и водительское удостоверение и вырвали из него и опубликовали только информацию о водительском удостоверении? Где утерянная вами информация про паспорт? Вы специально?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВо второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?
17:22 14-10-2020
Во второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?
Чехлы для IPhone SE 2020
17:19 14-10-2020
Чехлы для IPhone SE 2020
Консерваторы недовольны планами Бориса Джонсона по изоляции
17:16 14-10-2020
Консерваторы недовольны планами Бориса Джонсона по изоляции
Кухня из натурального камня
17:15 14-10-2020
Кухня из натурального камня
Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?
17:15 14-10-2020
Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?
БердскПопала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска
17:14 14-10-2020
Попала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска
Герман Греф – председатель Сбербанка
17:14 14-10-2020
Герман Греф – председатель Сбербанка
Теплоноситель в промышленности
17:13 14-10-2020
Теплоноситель в промышленности
Циркуляционные насосы для жилых помещений
17:11 14-10-2020
Циркуляционные насосы для жилых помещений
14 231 число зараженных COVID-19 на 14 октября по России
17:02 14-10-2020
14 231 число зараженных COVID-19 на 14 октября по России