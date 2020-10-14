Красивые поздравительные открытки 14 октября на Светлый Покров Пресвятой Богородицы помогут поздравить близких

14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников осени.
Источник: mir-animashki.com
От редакции
Благодатной жизни желаем в Покров Пресвятой Богородицы!
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