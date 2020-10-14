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Народные многовековые приметы на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

08:31 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Каков Покров, такова и зима.

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Узнайте, насколько суровой будет зима

Узнайте по приметам на Покрову, какой будет зима.
14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников осени. Читайте, какие существуют приметы этого дня, по которым можно узнать, какой будет семейная жизнь у обрученных, насколько суровой будет зима и многое другое.

На Покров ветер с востока – зима будет холодная.

Отлет журавлей на Покров – на раннюю и холодную зиму.
Если белка на Покров чистая (полиняла) – то осень будет хорошая.
Каков Покров, такова и зима.
Если лист с дуба и березы упадет чисто – к мягкому году, а не чисто – к строгой зиме.
Снег покрывает землю на Покров – счастливое предзнаменование для обрученных.
Если снег до Покрова упадет – зима не скоро настанет.
Отлет журавлей до Покрова – к ранней холодной зиме.
Чтобы дети не болели, их выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.
Если на Покров испечь блинов, в доме всю зиму будет тепло.
Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет сыграно в следующем году.
Если Покров день весело проведешь, то жениха хорошего найдешь.

Источник: ivona.bigmir.net

Покров Пресвятой Богородицы праздник приметы традиции
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