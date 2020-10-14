Народные многовековые приметы на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Узнайте по приметам на Покрову, какой будет зима.
14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников осени. Читайте, какие существуют приметы этого дня, по которым можно узнать, какой будет семейная жизнь у обрученных, насколько суровой будет зима и многое другое.
На Покров ветер с востока – зима будет холодная.
Если белка на Покров чистая (полиняла) – то осень будет хорошая.
Каков Покров, такова и зима.
Если лист с дуба и березы упадет чисто – к мягкому году, а не чисто – к строгой зиме.
Снег покрывает землю на Покров – счастливое предзнаменование для обрученных.
Если снег до Покрова упадет – зима не скоро настанет.
Отлет журавлей до Покрова – к ранней холодной зиме.
Чтобы дети не болели, их выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.
Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет сыграно в следующем году.
Если Покров день весело проведешь, то жениха хорошего найдешь.
Источник: ivona.bigmir.net