Народные многовековые приметы на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Узнайте, насколько суровой будет зима

Узнайте по приметам на Покрову, какой будет зима.

14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников осени. Читайте, какие существуют приметы этого дня, по которым можно узнать, какой будет семейная жизнь у обрученных, насколько суровой будет зима и многое другое.

На Покров ветер с востока – зима будет холодная.



Отлет журавлей на Покров – на раннюю и холодную зиму.Если белка на Покров чистая (полиняла) – то осень будет хорошая.Каков Покров, такова и зима.Если лист с дуба и березы упадет чисто – к мягкому году, а не чисто – к строгой зиме.Снег покрывает землю на Покров – счастливое предзнаменование для обрученных.Если снег до Покрова упадет – зима не скоро настанет.Отлет журавлей до Покрова – к ранней холодной зиме.Чтобы дети не болели, их выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.Если на Покров испечь блинов, в доме всю зиму будет тепло.Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет сыграно в следующем году.Если Покров день весело проведешь, то жениха хорошего найдешь.

Источник: ivona.bigmir.net