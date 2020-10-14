Мокнут попы без подгузников у больных туберкулезом детей осенью 2020: Редакция "Курьер. Среда. Бердск продолжает акцию "Сухая попа"

Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете купить средства личной гигиены: подгузники (размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь и принести по по адресу: ул. Ленина, 38.

Несколько лет подряд бердчане участвуют в акции «Сухая попа», собирая подгузники для больных туберкулезом детей

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" говорит спасибо всем благотворителям, откликнувшихся на призыв о помощи покупки канцелярских товаров для больных туберкулезом детей. Напомним, волонтер Останин пять месяцев из-за самоизоляции по коронавирусу не мог попасть ни в больницу, ни в санаторий в Мочище. Следовательно, передать детям подарки от благотворителей. Только в сентябре он смог привезти игрушки и одежду в детский Мочищенский туберкулезный санаторий.

- Сейчас в санатории находятся около 50 ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. В основном дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Отвез целую машину с игрушками и одеждой. Воспитатели были так рады, мол, все закончилось, уже давно к ним никто не ездит, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Вячеслав Останин 30 сентября.

Он попросил помощи в приобретении канцтоваров для ребятишек. Благотворителям "Курьер. Среда. Бердск!" удалось собрать 8 040 рублей. Кроме того, со сбора на новогодние подарки 2020 в редакции оставались 35 000 рублей. С вашего позволения мы добавим часть этих денег на покупку карандашей и альбомов малышам. Остальная сумма - неприкосновенна. Мы купили канцтовары на 27 175 рублей.

Сбор на канцтовары деткам закрыт. Но вы можете принять участие в акции "Сухая попа". Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете купить средства личной гигиены: подгузники(размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь и принести по по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой «Сухая попа». Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

300 рублей пришли от Надежды Юрьевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Светланы Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

В этом году мы также будем проводить акцию по сбору сладких новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Ребятишки уже ждут с нетерпением, когда Дед Мороз из Бердска подарит им волшебный Новый год. О дате сбора сладких подарков сообщим дополнительно.