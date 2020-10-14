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Мокнут попы без подгузников у больных туберкулезом детей осенью 2020: Редакция "Курьер. Среда. Бердск продолжает акцию "Сухая попа"

11:26 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете купить средства личной гигиены: подгузники (размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь и принести по по адресу: ул. Ленина, 38.

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Несколько лет подряд бердчане участвуют в акции «Сухая попа», собирая подгузники для больных туберкулезом детей
Сюжет: Подарки для туббольницы
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Мокнут попы без подгузников у больных туберкулезом детей осенью 2020: Редакция "Курьер. Среда. Бердск продолжает акцию "Сухая попа"Купили канцтовары для больных туберкулезом детей на 27 175 рублей благотворители Бердска. "Курьер. Среда. Бердск" продолжает акцию "Сухая попа"Ещё 12 новостей

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" говорит спасибо всем благотворителям, откликнувшихся на призыв о помощи покупки канцелярских товаров для больных туберкулезом детей. Напомним, волонтер Останин пять месяцев из-за самоизоляции по коронавирусу не мог попасть ни в больницу, ни в санаторий в Мочище. Следовательно, передать детям подарки от благотворителей. Только в сентябре он смог привезти игрушки и одежду в детский Мочищенский туберкулезный санаторий.

- Сейчас в санатории находятся около 50 ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. В основном дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Отвез целую машину с игрушками и одеждой. Воспитатели были так рады, мол, все закончилось, уже давно к ним никто не ездит, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Вячеслав Останин 30 сентября.

Он попросил помощи в приобретении канцтоваров для ребятишек. Благотворителям "Курьер. Среда. Бердск!" удалось собрать 8 040 рублей. Кроме того, со сбора на новогодние подарки 2020 в редакции оставались 35 000 рублей. С вашего позволения мы добавим часть этих денег на покупку карандашей и альбомов малышам. Остальная сумма - неприкосновенна. Мы купили канцтовары на 27 175 рублей.

Сбор на канцтовары деткам закрыт. Но вы можете принять участие в акции "Сухая попа". Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете купить средства личной гигиены: подгузники(размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь и принести по по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой «Сухая попа». Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

300 рублей пришли от Надежды Юрьевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Светланы Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

В этом году мы также будем проводить акцию по сбору сладких новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Ребятишки уже ждут с нетерпением, когда Дед Мороз из Бердска подарит им волшебный Новый год. О дате сбора сладких подарков сообщим дополнительно.

акция больные туберкулезом дети сухая попа
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Аноним, 12 октября 2020 12:14
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