Покров Богородицы 2020: Молитвы о любви, замужестве и рождении детей

Молитвы о семье и детях, искренне прочтенные перед образом Богородицы в праздник Покрова, способны предотвратить многие беды и привести каждую верующую семью к благополучию, любви и счастью.

Ежегодно 14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Девы Марии

Покров Богоматери – один из самых значимых православных праздников. В этот день каждый верующий человек может полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону, обратившись к Деве Марии с искренней молитвой и просьбой о помощи и защите.

Ежегодно 14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Девы Марии. В этот день любые молитвы, обращенные к Богоматери, имеют особую силу: верующие просят о даровании здоровья, семейном счастье и рождении здоровых детей.

Во всех храмах проводится служба, посвященная воспоминаниям о чуде спасения осажденного Константинополя. Город погибал под гнетом осаждавших стены врагов, и оставшиеся в живых жители города собрались в церкви, моля Богородицу о спасении. И чудо, о котором они просили, произошло: Богородица спустилась с небес и начала молиться вместе с людьми, растянув над головами просящих небесный покров и умоляя Своего Сына спасти верующих. После окончания многочасовой молитвы враги были отброшены от стен города, и осада была преодолена.

В Покров день православные христиане молятся об укреплении родственных связей, изменении жизни в лучшую сторону и благополучии.

Молитва о взаимной любви

«О, Пресвятая Дева Мария, смиренно молю Тебя и к Тебе прибегаю: укажи мне путь к искренней и верной любви, приведи меня ко спасению от греха земного в любви с достойным и праведным человеком, дарованным мне Господом нашим и Сыном Твоим. О, Богородительница, приведи меня Светом Твоим к вечной и чистой любви, усмири мою гордыню и открой глаза мои, дабы встретить и познать истинное, верное чувство. Аминь».

Эту молитву нужно читать как мужчинам, так и женщинам, желающим найти именно своего человека и построить настоящие искренние и честные отношения.

Молитва об удачном замужестве и рождении детей

С помощью этой молитвы любая верующая девушка может привлечь в свою жизнь настоящую любовь и создать крепкую православную семью.

«Пресвятая Дева, Защитница слабых и немощных, Утешительница обиженных и обездоленных, с просьбой и мольбою к Тебе прибегаю: Богородица, укажи мне верную дорогу, укрепи веру мою и позволь мне жить в радости и счастье с любящим и заботливым супругом. О, Владычица, даруй мне милостию своею верного мужа, здоровых детей и спасение душ наших, дабы верою своею умилостивить Господа нашего и смиренно войти в Царствие Небесное. Аминь».

Молитвы о семье и детях, искренне прочтенные перед образом Богородицы в праздник Покрова, способны предотвратить многие беды и привести каждую верующую семью к благополучию, любви и счастью.

Источник: dailyhoro.ru