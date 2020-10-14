Ритуалы на жениха в Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Если девушка уже давно мечтает встретить своего суженого и поскорее пойти под венец, то на Покров Пресвятой Богородицы у нее есть все шансы приблизить этот день.

Ритуалы, которые помогут девушке на Покров выпросить жениха

Покров Пресвятой Богородицы издавна считается магическим днем. В праздник незамужние девушки могут исполнить свою главную мечту – встретить достойного мужчину и выйти за него замуж. Для этого ей целый день стоит проходить с покрытой головой и провести несколько ритуалов.

Что нужно сделать девушке в Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Если девушка уже давно мечтает встретить своего суженого и поскорее пойти под венец, то на Покров Пресвятой Богородицы у нее есть все шансы приблизить этот день. Обязательно утром 14 октября девушке на голову мама должна повязать платок. С ним нужно проходить целый день, не снимая. Считается, что это повысит шансы девушки удачно выйти замуж. Данное поверье зародилось еще во времена Киевской Руси, где платок знаменовал супружескую жизнь.

С покрытой головой незамужняя девушка должна написать письмо, в котором описать свой идеал мужчины. Затем это письмо взять с собой в храм. Перед иконой Девы Марии поставить свечу и сказать:

«Покров-праздник, прошу, покрой землю снегом, а меня женихом» или «Покрова-Матушка посыпь землю снежком, а голову мою покрой платком».

Затем перекреститься и вернуться домой, где спрятать письмо в потайном месте, чтобы никто не нашел.

Если возможности посетить церковь нет, то девушка утром в Покров может провести следующий ритуал. Смотря в окно в ту сторону, где живет понравившийся парень, промолвить заговор:

«Покров-Батюшка, подари Рабе своей венец. Пусть ангелы вокруг поставят заборы от плохих парней, а тому верному, соколу прекрасному, путь осветят, ко мне зазывают и на счастливую семейную жизнь благословляют».

Провести ритуал необходимо в пустой комнате и никому не говорить о своих намерениях.

Обряды на Покров, которые помогут девушке встретить жениха

На Покров можно провести несколько обрядов, как на замужество, так и на привлечение жениха.

Если девушка еще не встретила суженого, то 14 октября ей рекомендуется провести обряд на привлечение любимого. Проводить его стоит только в том случае, если на Покров выпал снег. Нужно будет выйти на улицу и начать мести его к двери дома. При этом про себя проговаривать:

«Вот, как Батюшка Покров пришел, так и жених меня нашел. Снежок этот заметаю, парня красного призываю. Вот посыпает мою голову снежок, так мчится ко мне женишок, несет мне обручальное кольцо и бархатистый платок. Меня (имя) в супруги взять желает. Слово мое силу имеет. Пусть как говорю, так и будет. Аминь».

Если Покров выдался бесснежным, огорчаться не стоит. В таком случае можно провести другой ритуал, для которого понадобится пальто и белая простыня. Набросив на плечи пальто, девушка должна зажечь свечу и сказать вслух такие слова:

«Покров, Покров, ты землю снегом покрой, а меня (имя) свадебными хлопотами. Богородица, пошли сильного парня мне, верного и суженого. Аминь».

Затем огонь потушить, кровать застелить простыней и спать на ней в течение трех ночей. Потом простыню порвать и сжечь.

Ритуал на Покров, который ускорит приход свадьбы

Если у девушки есть парень, но он никак не осмелится позвать ее под венец, то на Покров она может провести обряд на замужество.

Вечером 13 октября девушке необходимо набрать воды и заговорить ее:

«Благослови, Дева Мария, меня на замужество. Пусть наступит моему девичеству конец. От косы хочу избавиться, пусть ее холостые носят, а мне дай женский платок и колечко обручальное».

После заговора взять рубашку своего парня, намочить ее в воде и протереть лицо.

Источник: rsute.ru