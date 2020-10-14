Чудесные картинки и открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Мы собрали для вас лучшую подборку красивых поздравительных картинок с поздравлениями на Покров День.

Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом

Покров День — церковный праздник в честь Богоматери. Каждый год его отмечают 14 октября. Испокон веков православные верующие не обходят торжество стороной. В этот день верующие поздравляют друг друга с праздником. Особой популярностью пользуются тематические картинки на Покров Пресвятой Богородицы.

В этот день желают добра и защиты, за что и молятся Деве Марии. Такие пожелания чаще всего и написаны на открытках. Мы собрали для вас лучшую подборку красивых поздравительных картинок с поздравлениями на Покров День. Каждое фото особенное, заряженное волшебством великого праздника. А некоторые из них еще и с поздравительными надписями.

Покров День — церковный праздник в честь Богоматери

Источник: omolitvah.ru