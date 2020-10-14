Светлые поздравления от души 14 октября в Покров Пресвятой Богородицы в прозе

Именно простые и незамысловатые пожелания в Великий праздник могут оставить в душе теплый след.

Чтобы красиво и необычно поздравить своих близких, воспользуйтесь подборкой пожеланий

14 октября все верующие вспоминают события минувшей давности. Когда Покров Божьей Матери спас народ Константинополя. С той поры это день особенный, который отмечается всеми христианами. Чтобы красиво и необычно поздравить своих близких, воспользуйтесь нашей подборкой пожеланий. Именно простые и незамысловатые пожелания могут оставить в душе теплый след.

Поздравляю с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть в этот светлый день ваши молитвы будут услышаны Матерью Божией! Пусть Пресвятая Богородица укрывает вас своим покровом, и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас!

В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю благодати в жизни, любви в сердце, гармонии в душе и надёжного покрова от всех ненастий, бед, обид и злоб.

Наступил долгожданный светлый праздник Покров Пресвятой Богородицы. Пусть Покров День принесет чистоту и надежду в ваш дом! Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо! Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме!

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

В Покров Пресвятой Богородицы от всей души желаю жить под покровом мира и счастья, встречать каждый день с добротой души и любовью сердца!

Желаю в праздник Покрова пресвятой Богородицы счастья, благополучия и здоровья вам и вашим семьям, пусть уйдут прочь невзгоды, а в душе пусть всегда будет мир и спокойствие. Желаю вам исполнения всех ваших надежд, мира, добра и любви!

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой долгой благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлёт тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю светлой полосы любви, достатка, мира, радости, гармонии и счастья в жизни. И пусть Святая Дева хранит тебя от бед.

Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.

Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю под покровом благодати и отрады творить добрые дела и радоваться жизни.

В светлый праздник Богоматери люди по традиции отправляются в храм, где молятся святой о здоровье, защите и просят помощи. Обычно после посещения церкви слышатся вокруг только самые добрые пожелания.

В столь светлый праздник Покрова, я хочу поздравить и пожелать милосердия Богородицы и возможности почувствовать позитив от многочисленных событий, которые могут происходить на жизненной дороге. Пусть данное событие оставит свет в твоем сердце и в душе, а Пресвятая Богородица укроет тебя от зависти и бед. С праздником!

Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы я шлю для тебя свои добрые пожелания мира и гармонии, душевной теплоты и неизменного счастья твоего сердца.

Сердечно поздравляю Вас и Ваших родных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Доброго всем здоровья, благополучия, духовного возрастания и покровительства заступницы нашей — Приснодевы Марии!

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю мирных и счастливых дней, блаженных и отрадных праздников души, здравия и радости для всей твоей семьи.

Возрадуйтесь, православные, в день наступления Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии! Славьте в молитвах и песнопениях Её святую милость! И да одарит Матерь Божья щедро вас своею благодатью и радостью, защитив от несчастий, нужды и порока!

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу пожелать доброго счастья для доброго сердца, мгновений блаженства для чуткой души.

Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

Поздравляю с великим светлым праздником Покрова. Пускай Пресвятая Богородица хранит вас от несчастья и зла. Пускай будет крепка ваша вера, чиста душа и искренни молитвы. Желаю счастья в ваши дома, достатка и благополучия. Пускай мирными, радостными и благостными будут ваши дни.

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье, желаю счастливых и блаженных дней на протяжении всей твоей долгой жизни.

Сегодня миллионы искренне верующих голосов возносят молитвы Деве Марии — Пресвятой Богородице и заступнице нашей! Пусть Она ответит на каждую вашу праведную просьбу, избавит от печалей и горестей, наполнит своей благостью и укроет от всякого зла! Поздравляем с приходом Покрова Пресвятой Богородицы!

Великий праздник отмечает христианский мир! Пусть в Покров Пресвятой Богородицы на всех верующих во Христа снизойдёт благодать! Пусть святым своим покрывалом, сотканным из любви и заботы, Мария оградит вас от бед и несчастья! Со святою вас датой!

Желаю, чтобы покровительствующая Пресвятая Богородица хранит и убережет вас, вашу семью от бед и невзгод! Сердечно поздравляю с этим святым праздником и пусть в жизни царит гармония, доброе здравие, любовь!

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю мира, а в этом мире благодати, а этой благодати в каждом новом дне. Пусть вся твоя семья будет здорова, пусть все твои добрые помыслы реализуются в жизнь, пусть все твои светлые надежды непременно оправдаются. Желаю искренней любви и крепкой веры!

В праздник Покровы Пресвятой Богородицы я искренне желаю идти ровной дорогой под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от зависти и бед.

Источник: omolitvah.ru