Короткие замечательные поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября в стихах

Очень популярны стихи на Покров Пресвятой Богородицы

Русской православной церковью отмечается 14 октября чудесный праздник – Покров День. В этот день каждый верующий отправляется в храм помолиться Богоматери о помощи, защите и добре. Очень популярны стихи на Покров Пресвятой Богородицы.

Желаем Вам на Покрова,

Побольше счастья и добра,



Благословения Марии,Пусть берегут Вас все Святые!

С Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравить от сердца спешу.

Для вас, для себя и для родины

Добра у небес попрошу.

Согреет своим покрывалом

Мария пусть Ваши сердца,



Попросит здоровья и силыДля вас и для нас у Творца.

Желаю вам в праздник прекрасный

Добра, понимания, терпения,

Спасает пусть крепкая вера

От страха, обид и сомнения.

Под покровом Святой Богородицы

Пусть забудутся ваши печали.



Мир надеждой и верой наполнится,И добро вашу жизнь окрыляет.

С Покровом Богородицы поздравлю

И пару пожеланий я добавлю:

Любви, надежды, счастья, мира, веры,

Семьи благополучной и карьеры!

Поздравляю с днем святым,

С праздником Покрова светлым.



Пусть любовью и добромБудет жизнь всегда согрета.

Бережет пусть Богоматерь

От печаль, обид, потерь.

С ее помощью все сможешь,

Главное – всем сердцем верь.

Пусть вера будет искренне права

В прекрасный праздник света Покрова!



Чтоб было счастья в жизни полный домИ сердце верой полнилось притом!

Пресвятая Богоматерь

Стелет Покрова свои,

В этот праздник вам желаю

Веры, искренней любви.

Под ее святой защитой

Пусть счастливо вам живется,



Пусть от радости большойСердце в упоении бьется.

Сегодня Покров день,

Отбросьте Вы сон и лень!

Друг друга, люди, поздравляйте

И только здравия желайте!

Я вас поздравляю с Покровом

Божьей Матери, нашей заступницы,



Пусть добрым и искренним словомВстречаем друг друга на улицах.Пусть наши сердца огрубевшие,Проснутся от долгого снаИ вспомнят, что БогородицаВесь мир защищала одна.Помоги нам и простиМатерь божья защити,Ты рукой своей чудеснойВсе невзгоды отгони.Мать Христа — любовь иВерность В нашем сердце посели.

Богородица пусть защищает,

Пусть от бед и несчастий спасает,

Пусть Заступницей будет пред Богом,

Чтоб твоя была лёгкой дорога.

Пусть в светлый праздник дня

Покрова оберегает Божья мать

От бед пустых, от сквернослова,

Пусть будет Божья благодать.

Всем на Покрова желаем

Счастья ночью, счастья днем,

С праздником вас поздравляем,

Помните всегда о нем!

Богородицы покров

Сегодня наступил,

Будь благороден и здоров,

Пусть жизнь подарит сил!

Уж скоро вьюжная зима,

Катанье с горки, кутерьма,

Пусть теплота в душе живет

И Бог хранит от всех невзгод!

Отправив особое поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы, вы сможете порадовать своих близких необычно и красиво. Красивые поздравления в стихах на Покров День поднимут настроение, вызовут на лице улыбку, передадут частичку вашего душевного настроя.

Покров Богородицы — праздник святой!

Заступнице я помолюсь всей душой,

Для близких прошу я защиты от зла,

Чтоб жизнь их спокойной и ясной была.

Зажгу я свечу за любимых моих,

Для них попрошу нынче всех благ земных…

Чтоб жили вы все, дорогие мои,



В покое, и мире, и вечной любви!

С Покровом Вас поздравляю

Благодать пусть снизойдет!

От всей души я пожелаю –

Пусть вам крупно повезет!

Покров – старинный русский праздник,

Что почитается давно!

Несет он свет традиций разных,



Нам их исполнить суждено.

С Покровом вас я поздравляю,

Хочу удачи пожелать,

Любить и верить, бед не зная,

И веру в Бога не терять!

Поздравляем вас с Покровом

И желаем, чтоб была

Не такой уж к вам суровой



Наша зимушка—зима!

Поздравляю вас с Покровом Богородицы,

Под радости немеркнущей звездой!

Пусть все хорошее, сегодня, приумножиться,

Одарит счастьем вас, любовью, теплотой!

Поздравляю вас с Покровом Богородицы,

Под радости немеркнущей звездой!

Пусть все хорошее, сегодня, приумножиться,



Одарит счастьем вас, любовью, теплотой!

С Богородицы Покровом поздравляю,

Мира, счастья, радости, желаю.

Пусть она от скверны защищает,

Пусть от бед любых тебя спасает.

Будет пусть Защитницей небесной,

Благодатью дарит пусть чудесной,

Господа Всевышнего пусть молит



Для тебя о самой лучшей доле.

На праздничных богослужениях также слышаться добрые и теплые пожелания, которые не оставят никого равнодушным.

С Богородицы Покровом

Поздравляю я, любя.

Ежедневно буду снова

Я молиться за тебя.

Деву попрошу Святую,

Чтоб была добра к тебе,



Чтобы жил ты, не тоскуя —Благодарен был судьбе.

За семью, любимых деток,

За работу, за друзей…

И моя молитва эта

Будет пусть угодна ей.

Пусть она своим Покровом

Защитит тебя от зла,



Чтобы не был мир суровым,Жизнь счастливой чтоб была.

Пусть оградит Владычица от горя и недуга,

От лютого врага и мелочного друга,

От скверны и нужды, от всяческой напасти,

И наградит любовью, радостью и счастьем!

Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать



И благодатью покрывала.Чтоб светлый ангел вместе с нейОтветил на твои молитвы,Много дарил счастливых днейИ поддержал в житейских битвах.

Благодать на землю сходит,

В этот день святой и чистый,

Богородица дарует,



Людям вой Покров лучистый.Поздравляю, в этот праздник,И желаю всем добра,И любовь, и добродетель,Чтобы в вашу жизнь пришла!

Пусть Богородица Святая

Тебя укроет лишь добром!

Здоровья крепкого желаю,



Пускай уютным будет дом!

В семье желаю мира, лада,

Всех благ, гармонии, порядка,

Живи счастливо и богато,

Не зная в чем-то недостатка!

В Покров Пресвятой Богородицы

Пусть чаша семейная полнится,

Пусть радость в доме поселится,



И вся суета перемелется.

Богородица Пречистая

Нынче Свой покров раскрыла,

Я желаю, чтобы в мире

Твое сердце сохранила!

В нашей жизни все случается,

Ты же бесконечно верь —

Под небесною опекою



Божией Матери ты теперь!

Источник: omolitvah.ru