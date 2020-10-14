Короткие замечательные поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября в стихах

Русской православной церковью отмечается 14 октября чудесный праздник – Покров День. В этот день каждый верующий отправляется в храм помолиться Богоматери о помощи, защите и добре. Очень популярны стихи на Покров Пресвятой Богородицы.
Желаем Вам на Покрова,
Побольше счастья и добра,
Пусть берегут Вас все Святые!
С Покровом Пресвятой Богородицы
Поздравить от сердца спешу.
Для вас, для себя и для родины
Добра у небес попрошу.
Согреет своим покрывалом
Мария пусть Ваши сердца,
Для вас и для нас у Творца.
Желаю вам в праздник прекрасный
Добра, понимания, терпения,
Спасает пусть крепкая вера
От страха, обид и сомнения.
Под покровом Святой Богородицы
Пусть забудутся ваши печали.
И добро вашу жизнь окрыляет.
С Покровом Богородицы поздравлю
И пару пожеланий я добавлю:
Любви, надежды, счастья, мира, веры,
Семьи благополучной и карьеры!
Поздравляю с днем святым,
С праздником Покрова светлым.
Будет жизнь всегда согрета.
Бережет пусть Богоматерь
От печаль, обид, потерь.
С ее помощью все сможешь,
Главное – всем сердцем верь.
Пусть вера будет искренне права
В прекрасный праздник света Покрова!
И сердце верой полнилось притом!
Пресвятая Богоматерь
Стелет Покрова свои,
В этот праздник вам желаю
Веры, искренней любви.
Под ее святой защитой
Пусть счастливо вам живется,
Сердце в упоении бьется.
Сегодня Покров день,
Отбросьте Вы сон и лень!
Друг друга, люди, поздравляйте
И только здравия желайте!
Я вас поздравляю с Покровом
Божьей Матери, нашей заступницы,
Встречаем друг друга на улицах.
Пусть наши сердца огрубевшие,
Проснутся от долгого сна
И вспомнят, что Богородица
Весь мир защищала одна.
Помоги нам и прости
Матерь божья защити,
Все невзгоды отгони.
Мать Христа — любовь и
Верность В нашем сердце посели.
Богородица пусть защищает,
Пусть от бед и несчастий спасает,
Пусть Заступницей будет пред Богом,
Чтоб твоя была лёгкой дорога.
Пусть в светлый праздник дня
Покрова оберегает Божья мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.
Всем на Покрова желаем
Счастья ночью, счастья днем,
С праздником вас поздравляем,
Помните всегда о нем!
Богородицы покров
Сегодня наступил,
Будь благороден и здоров,
Пусть жизнь подарит сил!
Уж скоро вьюжная зима,
Катанье с горки, кутерьма,
Пусть теплота в душе живет
И Бог хранит от всех невзгод!
Отправив особое поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы, вы сможете порадовать своих близких необычно и красиво. Красивые поздравления в стихах на Покров День поднимут настроение, вызовут на лице улыбку, передадут частичку вашего душевного настроя.
Покров Богородицы — праздник святой!
Заступнице я помолюсь всей душой,
Для близких прошу я защиты от зла,
Чтоб жизнь их спокойной и ясной была.
Зажгу я свечу за любимых моих,
Для них попрошу нынче всех благ земных…
Чтоб жили вы все, дорогие мои,
С Покровом Вас поздравляю
Благодать пусть снизойдет!
От всей души я пожелаю –
Пусть вам крупно повезет!
Покров – старинный русский праздник,
Что почитается давно!
Несет он свет традиций разных,
С Покровом вас я поздравляю,
Хочу удачи пожелать,
Любить и верить, бед не зная,
И веру в Бога не терять!
Поздравляем вас с Покровом
И желаем, чтоб была
Не такой уж к вам суровой
Поздравляю вас с Покровом Богородицы,
Под радости немеркнущей звездой!
Пусть все хорошее, сегодня, приумножиться,
Одарит счастьем вас, любовью, теплотой!
Поздравляю вас с Покровом Богородицы,
Под радости немеркнущей звездой!
Пусть все хорошее, сегодня, приумножиться,
С Богородицы Покровом поздравляю,
Мира, счастья, радости, желаю.
Пусть она от скверны защищает,
Пусть от бед любых тебя спасает.
Будет пусть Защитницей небесной,
Благодатью дарит пусть чудесной,
Господа Всевышнего пусть молит
На праздничных богослужениях также слышаться добрые и теплые пожелания, которые не оставят никого равнодушным.
С Богородицы Покровом
Поздравляю я, любя.
Ежедневно буду снова
Я молиться за тебя.
Деву попрошу Святую,
Чтоб была добра к тебе,
Благодарен был судьбе.
За семью, любимых деток,
За работу, за друзей…
И моя молитва эта
Будет пусть угодна ей.
Пусть она своим Покровом
Защитит тебя от зла,
Жизнь счастливой чтоб была.
Пусть оградит Владычица от горя и недуга,
От лютого врага и мелочного друга,
От скверны и нужды, от всяческой напасти,
И наградит любовью, радостью и счастьем!
Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
Благодать на землю сходит,
В этот день святой и чистый,
Богородица дарует,
Поздравляю, в этот праздник,
И желаю всем добра,
И любовь, и добродетель,
Чтобы в вашу жизнь пришла!
Пусть Богородица Святая
Тебя укроет лишь добром!
Здоровья крепкого желаю,
В семье желаю мира, лада,
Всех благ, гармонии, порядка,
Живи счастливо и богато,
Не зная в чем-то недостатка!
В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть чаша семейная полнится,
Пусть радость в доме поселится,
Богородица Пречистая
Нынче Свой покров раскрыла,
Я желаю, чтобы в мире
Твое сердце сохранила!
В нашей жизни все случается,
Ты же бесконечно верь —
Под небесною опекою
Источник: omolitvah.ru