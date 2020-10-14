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Сильные молитвы на Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года

08:38 14.10.2020 Фото: omolitvah.ru
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Праздник Покрова считается у многих народов периодом, когда девушки могут просить у Заступницы удачного замужества. Замужние пары просят у Матери Божьей укрепить их семейные отношения.

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На Руси к молитве на Покров не одну сотню лет относятся с особым благоговением
Сюжет: Православные обряды
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Сильные молитвы на Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 годаСветлые поздравления от души 14 октября в Покров Пресвятой Богородицы в прозеЕщё 330 новостей

14 октября весь православный мир празднует святой день – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История этого праздника восходит к X веку, но по сей день среди православных верующих молитва на Покров Пресвятой Богородицы считается одной из сильнейших, к которой прибегают и в час печали, и в минуты радости.

Много веков назад Божья Матерь спасла жителей Константинополя от нашествия мусульманских войск, накрыв их своим покровом-покрывалом, а также накрыв молящихся в храме, создав таким образом невидимую защиту для жителей. После такого чуда к помощи молитвы Покрова Пресвятой Богородицы верующие обращались не раз в минуту смертельной опасности, перед кровопролитными сражениями, в минуту отчаяния.

На Руси к молитве на Покров не одну сотню лет относятся с особым благоговением, к примеру, казаки на Украине считают Матерь Божию своей покровительницей и для них данная молитва имеет огромное значение.

Праздник Покрова считается у многих народов периодом, когда девушки могут просить у Заступницы удачного замужества. Замужние пары просят у Матери Божьей укрепить их семейные отношения.

В чем помогает молитва на Покров Пресвятой Богородицы?
Любой верующий может всегда рассчитывать на заступничество Пресвятой Богоматери, но на праздник Покрова она приобретает особый смысл.

Обращаясь с молитвой перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, многие надеются на помощь в различных ситуациях:

исцеление от болезни;
вернуть благополучие в семью;
защитить от бед, в том числе и от стихийных разрушений;
поправить материальное положение;

найти вторую половинку;
избавить от непогоды (для тех, кто занимается сельским хозяйством) и дать богатый урожай;
укрепиться в вере и устоять перед искушениями.
Читать молитвы на Покров можно не только в преддверии праздника, но и в любой день, обращаясь к иконе с образом Божьей Матери. Искренние слова молитвы обязательно помогут вам, и вы получите очень сильную защиту.

Тексты молитв на Покров
Тропарь, глас 4
Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Кондак, глас 3
Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.

Молитва первая
О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

Источник: omolitvah.ru

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