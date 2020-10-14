Погода на Покров 14 октября: Правда ли, что каков Покров, такова и зима?

На этот день существует множество народных примет, по которым раньше определяли, какой будет зима.

На этот день существует множество народных примет, по которым раньше определяли, какой будет зима

14 октября в народе отмечают один из самых чтимых и любимых праздников - Покрова Пресвятой Богородицы. На этот день существует множество народных примет, по которым раньше определяли, какой будет зима.

Давайте и мы попробуем предугадать. Итак, существует всем известная примета: Какая погода 14 октября, то такая и зима будет. Судя по тому, что нас ожидает солнечная и теплая погода, то и зима 2021 года будет мягкая.

Если же ветер подует с севера – к холодной и снежной зиме, с юга – к теплой, с востока – холодной и малоснежной, с запада – зима будет очень снежной. При переменном ветре и зиме быть непостоянной и переменчивой.

Отсутствие снега на Покров говорит, что и в ноябре и декабре, да и на Рождество снега нечего ждать. Если на Покров выпал снег, то в Дмитриевский день (8 ноября) тоже будет снег, а урожай будет хороший.

Дождливый день говорит, что на следующий год будет много меда.

Источник: izvmor.ru