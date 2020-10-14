Лунный календарь маникюра и педикюра на вторую половину октября 2020 года

Для того чтобы маникюр или педикюр радовал вас в октябре, проверьте самые благоприятные и неблагоприятные дни в этом месяце.

Советы астрологов помогут вам заранее спланировать очередной месяц и определить дату похода в салон красоты

Советы астрологов помогут вам заранее спланировать очередной месяц и определить дату похода в салон красоты. В сегодняшнем материале вы найдете лунный календарь маникюра на октябрь 2020 года с учетом различных астрологических показателей: дня недели, Лунной фазы, знака Зодиака, дат ближайшего новолуния и полнолуния. Для того чтобы маникюр или педикюр радовал вас в октябре, проверьте самые благоприятные и неблагоприятные дни в этом месяце.

Совет на месяц: Спокойный период, без энергетических скачков. Постарайтесь сейчас заняться глобальным наведением порядка дома. Вашему дому давно требуется настоящая хозяйка. Отсутствие пыли и сложенные вещи внесут в вашу жизнь определенную гармонию и комфорт. Не берите на веру слухи и сплетни, проверяйте информацию самостоятельно.

Календарь маникюра и педикюра

Убывающая 4-я четверть

15 Октября 2020 года (четверг, 27-й лунный день)

Оценка 27 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 14-й;

Время восхода: 04:20; Время заката: 17:31; Процент видимости: 5.7%;

Сегодня лучше воздержаться от посещения салона. Позаботьтесь о домашних косметических процедурах. Очистите ногти от покрытий, обработайте руки кремом или специальным маслом. День подходит для начала курса лечения ногтей. Используйте различные прозрачные и питательные масла или краски.

Новолуние

16 Октября 2020 года (пятница, 28-й лунный день)

Оценка 28 дня - 5 баллов из 10 Оценка 5 из 10Фаза: Новолуние ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 15-й;

Время восхода: 06:05; Время заката: 17:15; Процент видимости: 1.4%;

Выберите новый цвет лака для ногтей, сегодня полировка ногтей не запрещена. Избегайте использования масел, масло ши может быть особенно вредным сегодня. Не стоит сегодня наращивать ногти

Растущая 1-я четверть

17 Октября 2020 года (суббота, 29-й лунный день)

Оценка 29 дня - 8 баллов из 10 Оценка 8 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 16-й;

Время восхода: 07:30; Время заката: 17:57; Процент видимости: 0%;

Это не самый благоприятный период. Луна входит в фазу роста, ногти растут очень быстро, поэтому стрижка, окрашивание или наращивание не продержаться долго. Кроме того, существует высокая вероятность ослабления организма из-за воздействия химических веществ. Также избегайте любых процедур для ухода.

Растущая 1-я четверть



18 Октября 2020 года (воскресенье, 2-й лунный день)Оценка 2 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 18-й;

Время восхода: 09:06; Время заката: 18:17; Процент видимости: 1.7%;

Не стоит сегодня посещать вашего мастера. Все процедуры для ногтей ухудшат здоровье. Сотрите любое лаковое покрытие. Отличным решением будет начать лечение ногтей – смазать их увлажняющим средством. Хороший эффект можно ожидать от масел эвкалипта и кедра. Можно также покрыть ногти медицинскими лаками.

Растущая 1-я четверть

19 Октября 2020 года (понедельник, 3-й лунный день)

Оценка 3 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 19-й;

Время восхода: 10:42; Время заката: 18:41; Процент видимости: 6.3%;



Отличный день для маникюра. Ваши ногти станут более здоровыми. Пойдут на пользу и наращивание, покрытие гель-лаком, окраска будет держаться долго. Поменяйте форму ногтя, например, на квадратную. Если вы хотите заняться лечебными процедурами, то используйте только натуральные средства.

Растущая 1-я четверть

20 Октября 2020 года (вторник, 4-й лунный день)

Оценка 4 дня - 6 баллов из 10 Оценка 6 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 20-й;

Время восхода: 12:13; Время заката: 19:14; Процент видимости: 13.4%;

Плохой день для маникюра. Не стоит посещать сегодня мастера, это может повлиять на внешний вид и структуру ногтя. Сделайте ванну для ногтей с использованием масел лаванды и эвкалипта. При необходимости делайте только простое окрашивание.

Растущая 1-я четверть

21 Октября 2020 года (среда, 5-й лунный день)



Оценка 5 дня - 8 баллов из 10 Оценка 8 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 13:31; Время заката: 20:01; Процент видимости: 22.3%;

Отмените поездку в салон. В один из неблагоприятных дней для обрезного маникюра и окрашивания - это приведет к заметному ухудшению настроения. Не запрещено использовать только лекарственные лаки, использовать натуральные масла (сегодня предпочтительнее кокосовое).

Растущая 1-я четверть

22 Октября 2020 года (четверг, 6-й лунный день)

Оценка 6 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 14:32; Время заката: 21:02; Процент видимости: 32.3%;

Один из лучших дней для маникюра. Сегодня обрезной маникюр благоприятен для структуры ногтей. Обновление вашей внешности увеличит вашу привлекательность. Конечный результат покрытия будет длиться недолго. Выполните процедуры для улучшения структуры и укрепления ногтей.

Растущая 1-я четверть

23 Октября 2020 года (пятница, 7-й лунный день)

Оценка 7 дня - 9 баллов из 10 Оценка 9 из 10Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 15:14; Время заката: 22:16; Процент видимости: 42.8%;

Время перемен. Сегодня самое благоприятное время для маникюра. Выберите новый рисунок для ваших ногтей, обратите внимание на яркие варианты. Не бойтесь прибегать к покрытию шеллаком, сегодня эта процедура не окажет вредного воздействия и сохранится надолго.

Растущая 2-я четверть

24 Октября 2020 года (суббота, 8-й лунный день)

Оценка 8 дня - 8 баллов из 10 Оценка 8 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 15:43; Время заката: 06:30; Процент видимости: 53.3%;

Не стоит делать обрезной маникюр. Покрытие не окажет особого влияния на состояние ногтей, но обрезной маникюр нанесет вред здоровью ногтевой пластины и коже рук. Ногти, подстриженные сегодня, будут расти очень долго, есть риск развития грибковых инфекций. Также не рекомендуется делать оздоровительные процедуры, особенно с использованием масел.

Растущая 2-я четверть

25 Октября 2020 года (воскресенье, 9-й лунный день)

Оценка 9 дня - 5 баллов из 10 Оценка 5 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:03; Время заката: 23:27; Процент видимости: 63.3%;

День благоприятен для покрытия ногтей. Сделайте маникюр, нанесите шеллак, поэкспериментируйте с цветом лака. Но избегайте обрезания ногтей. Это не будет способствовать улучшению внешнего вида, ногти станут слабыми и ломкими, а здоровье ослабнет. Используйте масла для ухода, сегодня они принесут максимальную пользу.

Растущая 2-я четверть



26 Октября 2020 года (понедельник, 10-й лунный день)Оценка 10 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:18; Время заката: 00:48; Процент видимости: 72.6%;

День благоприятен для любых изменений ногтей. Любые манипуляции с ногтями принесут вам радость. Избегайте ярких цветов и чрезмерного дизайна. Сегодня предпочтительнее сделать классический маникюр, например французский. Любой уход будет полезен.

Растущая 2-я четверть

27 Октября 2020 года (вторник, 11-й лунный день)

Оценка 11 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:30; Время заката: 02:04; Процент видимости: 80.8%;



День благоприятен только для ухода за ногтями. Обрезной маникюр приведет к ухудшению здоровья ногтей, ослаблению ногтевой пластины и приданию всей картине грязного вида. При посещении мастера, сделайте процедуры по уходу. Используйте масла.

Растущая 2-я четверть

28 Октября 2020 года (среда, 12-й лунный день)

Оценка 12 дня - 6 баллов из 10 Оценка 6 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:40; Время заката: 03:17; Процент видимости: 87.8%;

День подходит для маникюра, чтобы позаботиться о себе. Обрезной маникюр укрепит ваши ногти, придав вам ухоженный вид, который повлияет на вашу внешность. Избегайте шеллакового покрытия, предпочитайте простое покрытие светлых или ярких цветов.

Растущая 2-я четверть

29 Октября 2020 года (четверг, 13-й лунный день)



Оценка 13 дня - 6 баллов из 10 Оценка 6 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:46; Время заката: 04:27; Процент видимости: 93.3%;

День отлично подходит для личной гигиены. Маникюр, сделанный в этот день, будет идеально гармонировать с вашим имиджем, и вы получите множество комплиментов. Результат, полученный в процессе укрепления и оздоровления, будет минимальным и не принесет удовлетворения.

Растущая 2-я четверть

30 Октября 2020 года (пятница, 14-й лунный день)

Оценка 14 дня - 7 баллов из 10 Оценка 7 из 10Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;

Время восхода: 17:02; Время заката: 05:42; Процент видимости: 97.3%;

Попробуйте пойти в салон сегодня. Вам понравится работа мастера, маникюр поднимет вам настроение и привлечет позитив в вашу жизнь. Остановите ваш выбор на классическом маникюре. Оздоровительные процедуры лучше отложить на следующий день, сегодня ногти не воспримут все лечебные средства.

Полнолуние

31 Октября 2020 года (суббота, 15-й лунный день)

Оценка 15 дня - 6 баллов из 10 Оценка 6 из 10Фаза: Полнолуние ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 3-й;

Время восхода: 17:13; Время заката: 06:55; Процент видимости: 99.5%;

Изменения не принесут ничего хорошего. Обрезной маникюр придаст вашим ногтям бледный и безжизненный вид. Кроме того, кардинальные манипуляции с ногтевой пластинкой приведут к ухудшению. Вы можете прибегнуть к покраске, но обратите особое внимание на процедуры ухода, они окажут хорошее влияние на ногти.

Благоприятные и неблагоприятные дни

В этом разделе вы найдете самые благоприятные лунные дни для маникюра и педикюра в октябре 2020 года по версии сайта Гадалкин Дом.

Благоприятные: 23 октября



Неблагоприятные: 7 октября, 11 октябряВлияние Луны на стрижку ногтей в октябреВ науке уже доказано, что Луна влияет на воду в мировом океане. Но есть ли влияние на человека? Этот вопрос давно занимает умы ученых и астрологов.

Предполагается, что в некоторые фазы Луны происходят очень странные вещи с человеком. Она влияет на чувства, настроение и эмоции. По фазам луны составляется гороскоп. И по ней приблизительно можно рассчитать, что произойдет с человеком.

Женщины наиболее чувствительны в новолуние, а мужчины – в полнолуние. В эти периоды стоит сохранять свою энергию, иначе человек может быть раздражительным или быть в унынии.

Источник: gadalkindom.ru