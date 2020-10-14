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Гороскопы / Общество

Астропрогноз на среду 14 октября для каждого знака зодиака

00:02 14.10.2020 Фото: pixnio.com
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Для Стрельцов гороскоп на 14 октября 2020 года мрачноватый – им грозит потеря пары.

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В тройной праздник представители одного знака Зодиака могут лишиться пары, предупреждает астропрогноз

В среду, 14 октября (27 лунный день), – будет День защитника Украины, праздник украинского казачества, а также Покрова – может посчастливиться знакам Зодиака Скорпион и Рак.

Скорпионам астропрогноз на завтра сулит продвижение в карьере, а Ракам светят приятности в личной жизни – к ним кто-то может испытывать глубокие чувства, сообщает Главред.

Для Стрельцов гороскоп на 14 октября 2020 года мрачноватый – им грозит потеря пары.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям земных знаков Зодиака
Дева
Чтобы что-то получить, нужно уметь отдавать. Придется сделать то, что вы обязаны, и не стоит противиться.

Козерог
Выполните обязательства и берегите себя. Противопоказаны вечерние прогулки без сопровождения.

Телец
Если не выполните обязательства – нарветесь на скандал. Хотите получить больше – умейте отдавать.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям водных знаков Зодиака

Рыбы
Сны могут предвещать будущее. Вы сможете разобраться с семейными проблемами. Могут захватить приятные хлопоты, связанные с пополнением семьи или с мероприятием.

Скорпион
Возможно карьерное продвижение. Из-за изменения положения на карьерной лестнице расходы могут возрасти.

Рак
Ожидается резкое изменение жизни. Кто-то может испытывать к вам глубокие чувства. Можно решиться на романтическое приключение.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям огненных знаков Зодиака
Овен

Сделайте то, что должны, а если хотите обрести – делитесь. Не бойтесь искать компромиссы.

Стрелец
Возможно, свидание принесет горечь, отношения могут быть разорваны. Вы можете найти временные отношения.

Лев
Не позвольте нервам расшататься. Верьте в себя. Дома все будет хорошо.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям воздушных знаков Зодиака
Весы
Из-за любви возможна горечь. Есть шанс воплотить в жизнь то, что вы планировали накануне. Сделайте желаемое тайной.

Водолей
Можно что-то открыть или найти. Ваш кругозор может расшириться, а дар предвидения – усилиться.

Близнецы
Не стоит пытаться сбросить свои обязанности на других – сделайте то, что должны. Придется разбираться с домашними делами.

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