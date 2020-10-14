Какой праздник сегодня 14 октября 2020 в России и мире? События в истории

• Покров Пресвятой Богородицы
• День рождения Винни-Пуха
• День накопления жизненных сил
• День плетения облаков
• День кубанского казачества
• Всемирный день стандартов (World Standards Day)
• Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)
• День работников заповедного дела
• День памяти преподобного Романа Сладкопевца
• День матери - Беларусь
• День защитника (День украинского казачества) - Украина
• День десерта (National Dessert Day) - США
• День округлённых (National Curves Day) - США
• День Кишинёва - Молдова
• День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) - США
• День юности - Конго
• День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Awareness Day) - США
• День национального образования (День учителя) - Польша
• День окаменелостей (National Fossil Day) - США
• День строчных букв (National Lowercase Day) - США
• День освобождения - Йемен
• День медсестры скорой медицинской помощи (National Emergency Nurses Day) - США
• День Ньерере (Nyerere Day) - Танзания
• Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана
События в истории
• 14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
• 14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге
• 14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ)
• 14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет
• 14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Источник: kakoysegodnyaprazdnik