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Какой праздник сегодня 14 октября 2020 в России и мире? События в истории

07:10 14.10.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Все праздники в России и мире, отмечаемые 14 октября 2020 года. Узнай о всех интересных событиях!

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Во всех храмах пройдут праздничные богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы

• Покров Пресвятой Богородицы
• День рождения Винни-Пуха
• День накопления жизненных сил

• День чак-чака
• День плетения облаков
• День кубанского казачества
• Всемирный день стандартов (World Standards Day)
• Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)
• День работников заповедного дела
• День памяти преподобного Романа Сладкопевца
• День матери - Беларусь
• День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) - США
• День защитника (День украинского казачества) - Украина
• День десерта (National Dessert Day) - США
• День округлённых (National Curves Day) - США
• День Кишинёва - Молдова
• День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) - США
• День юности - Конго
• День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Awareness Day) - США
• Праздник Хитона Господня (Мцхетоба) - Грузия
• День национального образования (День учителя) - Польша
• День окаменелостей (National Fossil Day) - США
• День строчных букв (National Lowercase Day) - США
• День освобождения - Йемен
• День медсестры скорой медицинской помощи (National Emergency Nurses Day) - США
• День Ньерере (Nyerere Day) - Танзания
• Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана
• Зазимник (Покров день)

События в истории

• 14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
• 14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге
• 14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ)
• 14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет
• 14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

Источник: kakoysegodnyaprazdnik

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