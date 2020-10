Какой праздник сегодня 14 октября 2020 в России и мире? События в истории

Во всех храмах пройдут праздничные богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы

• Покров Пресвятой Богородицы

• День рождения Винни-Пуха

• День накопления жизненных сил



• День чак-чака• День плетения облаков• День кубанского казачества• Всемирный день стандартов (World Standards Day)• Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)• День работников заповедного дела• День памяти преподобного Романа Сладкопевца• День матери - Беларусь• День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) - США• День защитника (День украинского казачества) - Украина• День десерта (National Dessert Day) - США• День округлённых (National Curves Day) - США• День Кишинёва - Молдова• День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) - США• День юности - Конго• День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Awareness Day) - США• Праздник Хитона Господня (Мцхетоба) - Грузия• День национального образования (День учителя) - Польша• День окаменелостей (National Fossil Day) - США• День строчных букв (National Lowercase Day) - США• День освобождения - Йемен• День медсестры скорой медицинской помощи (National Emergency Nurses Day) - США• День Ньерере (Nyerere Day) - Танзания• Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана• Зазимник (Покров день)

События в истории

• 14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

• 14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге

• 14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ)

• 14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет

• 14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

