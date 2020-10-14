Не может быть: Счет в 8500 рублей за воду за 4 месяца выставил КБУ жительнице частного сектора Бердска

У бердчанки в 2019 году закончилась поверка счетчика воды. За поливной сезон по нормативу ей насчитали 340 куб. метров за 4 сотки земли.

По словам жительницы частного сектора Ольги, счет за поливную воду ей пришел просто фантастический

Фантастический счет за холодную воду за четыре месяца получила из Комбината бытовых услуг (КБУ) жительница Бердска. Ей выставили почти 400 кубометров на сумму 8 500 рублей.

Закончилась поверка счетчика

Ольга живет в частном доме. По ее словам, предполагается, что с нее берут деньги за полив и за бытовые нужды. В доме стоит счетчик.

-Счетчик есть, а когда окончание его поверки, я не знаю, так как дом куплен 7 лет назад. И по поводу счетчика меня не просветили. Когда я получила платежку на 8 500 рублей, то очень удивилась тому, что на огород 4 сотки, по их расценкам, я трачу 85 кубов воды. Это абсолютно нереальные цифры, они фантастические. И еще плюс 11 куб. метров на бытовые нужды. Конечно, я трачу намного меньше, но не важно. Я еду в КБУ. Там у них объявление на воротах, что никого не пускают. В связи с чем - не написано. До какого срока тоже не написано. Даны телефоны. Сотовый для физлиц и еще какой-то для юридических. Я сфотографировала это объявление. На сотовый мне сначала мне не отвечали. Потом - «абонент не в сети». Я дозвонилась по городскому телефону. На все вопросы ответили, что срок поверки счетчика закончился в 2019 году. Но мне об этом почему-то не сообщили, хотя у них есть возможность отслеживать эту информацию, это раз. И второе, есть возможность сообщать абоненту, что у счетчика истек срок поверки. Мы же им платим деньги. Но они идут другим путем — не сообщают срок поверки счетчика, просто начинают брать деньги, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 октября бердчанка Ольга.

По словам Ольги, по фантастическим расценкам она будет платить за воду, пока не проведет поверку счетчика. Получается так, что абонент в городе не имеет возможности отследить дату поверки, отметила бердчанка. А ведь он мог забыть, утерять документы или вообще не знать, когда заканчивается срок действия.

-Я бы хотела изменить ситуацию в том плане, что надо сообщать своим абонентам о таких вещах. Они же деньги с нас получают, они же могут это сделать. У них есть техническая возможность, у них есть возможность информирования нас. И они этим не пользуются, Такое чувство, что подгадывают, чтобы побольше взять и долги свои покрывать.

Ольга платила по счетчику примерно за 5 куб. м. воды. Летом немного больше - включается полив воды. И как она говорит, это всех устраивало. Счетчик смотрели, показания сравнивали, и все было хорошо.

Как полагает Ольга, после всех разъяснений в КБУ ей придется заплатить начисленную ей сумму. И будет платить большие суммы до тех пор, пока ей не сделают поверку. И она уже вызвала специалистов сделать это.

Предупреждают за 100 дней в личном кабинете

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 октября коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий, те приборы учета, которые вышли за период поверки после 2 апреля 2020 года по постановлению 424 РФ, автоматически продлились. Большой пласт абонентов, у которых поверка закончилась в 2019 году, попадаются и те, у которых закончилась в 2018 году. И, как правило, частный сектор приходит раз в год платить за воду, так как суммы небольшие.

-Скорее всего, получилась ситуация, что с мая бердчанке начали начислять холодную воду на полив, которая считается по нормативу, утвержденному департаментом. Это 0,185 куб. м. На 1 кв. м. поливной площади. Скорее всего, она не обращала на это внимания, потому что не ходила платить и не видела платежи свои ежемесячно. Если бы она пыталась передать показания, то их не смогла бы передать, потому что когда счетчик выходит из поверки, у него закрывается передача показаний, - отметил Семен Лапицкий.

Как пояснил Семен Юрьевич, если абонент пользуется личным кабинетом на сайте КБУ, то там предупреждают об окончании поверки счетчика за 100 дней. Но согласно 354 правил «Организация учета жилых помещений» возложена обязанность, в том числе следить за исправностью и сроками поверки счетчиков, на собственника.

-Мы и рады были бы сообщить, чтобы у людей не было таких сюрпризов. Но те, кто пользуется личным кабинетом, мы их оповещаем. Но когда дом покупали, нужно было задуматься о моменте, чтобы передали полный пакет документов. Либо как поступают некоторые — покупают новый счетчик и опломбируют его. Бердчанке в максимально короткие сроки стоит привести счетчик в порядок. Либо провести поверку, либо установить новый счетчик.

Сумму, начисленную за воду, бердчанке придется оплатить, подчеркнул Лапицкий.

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