Дело о мошенничестве на 850 тыс. рублей адвоката Юрия Миронова из Бердска передали в облсуд из-за недоверия

Римма Убейконь, координатор фонда «Русь сидящая», полагает, что адвокат получил излишний гонорар за якобы обещание смягчить участь ее сына, севшего за наркотики. Миронов уверен, что честно делал свою работу и заявил отвод Бердскому суду, подозревая в предвзятости.

Юрий Миронов, член Бердской коллегии адвокатов, более 20 лет защищает людей в судах

В Бердском городском суде сегодня, 14 октября, состоялось очередное заседание по уголовному делу адвоката Юрия Миронова. Его обвиняют в мошенничестве Римма и Владимир Убейконь. Они полагают, что защитник из Бердской коллегии адвокатов получил повышенное вознаграждение во время процесса над их сыном, осужденным за распространение наркотиков, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Истцы считают, что за работу в течение почти 3 лет адвокату полагается гонорар в 50 тыс. рублей, а остальные 858 тыс. - излишне уплаченными. Миронов же заявил: он работает по тарифам, честно отработал заплаченные ему деньги и никаких внепроцессуальных договоренностей, о чем говорится в материалах дела, никому не обещал.

Адвокаты Миронова подали ходатайство об отводе всего Бердского горсуда. По мнению стороны защиты, бердские судьи могут иметь к нему предвзятое отношение. Ведь адвокат 20 лет представляет в суде интересы как истцов, так и ответчиков, в том числе по уголовным делам.

Кроме того, адвокаты ответчика полагают, что в распространенной судом информации и поступившем деле в отношении Юрия Миронова утверждается, что он совершил преступление с цитатами из обвинительного заключения. По этому поводу сторона ответчика подала жалобу, по которой Новосибирский облсуд инициировал служебную проверку. Миронов считает, что рассмотрение жалобы прошло с нарушениями.

Подсудимый поддержал ходатайство своих защитников, как и просьбу перенести процесс в Новосибирск. Представитель гособвинения, помощник прокурора Светлана Тарасова попросила дать время на то, чтобы согласовать позицию с руководством.

Сегодня судья Екатерина Белова озвучила решение, согласившись с мнением подсудимого: дело Миронова передать в Новосибирский областной суд.

Виноват адвокат?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголовное преследование адвоката инициировала Римма Убейконь, координатор новосибирского отделения организации «Русь сидящая». Она наняла Юрия Миронова, заплатив ему за несколько лет 900 тыс. рублей.

- Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Новосибирска почти два года. Еще в 2015 году ее сына приговорили к 13 годам за наркотики, потом была подана жалоба, приговор отменили. Был снова суд в другом составе и моему (подзащитному) дали 11 лет. Теперь она полагает, что я должен получить только 50 тыс. рублей за 48 заседаний. Все остальное, она считает мошенничеством — дескать, я деньги получил для того, чтобы внепроцессуально решать вопросы. О моей виновности и речи быть не может. Я с ней проработал почти три года: предварительное следствие, суд первой инстанции, суд второй инстанции, надзорные инстанции. Все это за 50 тысяч? У нее спрашивали: вы дали Миронову, чтобы он передал взятку? «Нет, что вы!», ответила она. Убейконь считает, что раз ее сына осудили, то адвокат должен получить меньше. Все упирается в деньги, - прокомментировал Юрий Константинович свою позицию.

Органами предварительного следствия Юрий Миронов обвиняется в том, что он, имея статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности, в 2015 году заключил с потерпевшими договор об оказании юридической помощи в уголовном деле по обвинению их сына в совершении особо тяжкого преступления.

"В дальнейшем Миронов, действуя умышленно, злоупотребляя доверием потерпевших, которые доверяли ему как профессиональному адвокату, сообщил им о том, что имеет возможность вне процессуального решения вопроса о переквалификации в суде действий их сына на менее тяжкое преступление, путем организации, в том числе через несуществующих посредников переговоров с должностными лицами районного суда Новосибирска, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении сына потерпевших. При этом он не имел никакой реальной возможности повлиять на решение вопроса о квалификации судом действий сына потерпевших как менее тяжкое преступление Миронов не имел и не собирался организовывать переговоры об этом с должностными лицами данного суда или какими-либо иными лицами", - говорится в обвинительном заключении.

В дальнейшем Миронов, по версии следствия, потребовал от потерпевших передать ему денежные средства для решения указанного вопроса. Всего за 2015-2016 годы потерпевшие передали адвокату денежные средства в общей сумме 908 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб в крупном размере, уточнили в суде.

Юрий Миронов утверждает, что никаких подобных договоров не подписывал, никаких обещаний о противоправных действиях не давал, а честно выполнял свою работу. Подсудимых, особенно по преступлениям, связанным с наркотиками, как правило, лишают свободы на большие сроки, несмотря на все усилия опытных адвокатов.

Максимальная санкция статьи, которую вменяют Миронову (ч. 3 ст. 159), предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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