14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Гороскопы / Общество

Гороскоп на сегодня: Павел Глоба дал прогноз на 14 октября 2020 для каждого знака зодиака

08:02 14.10.2020 Фото: pixabay
0

Гороскоп на среду, 14 октября 2020 года, сулит всем день, в который можно разрешить сложный конфликт между близкими людьми. Важно лишь захотеть покончить с этим противостоянием, и у всех сразу упадет гора с плеч.

% name% title
Близнецам не мешало бы сделать ревизию своим целям

Овен

Овнов сегодня кто-то из близких попытается подчинить своей воле. Однако они не знают, с кем имеют дело. Овна подчинить нельзя. Но если вас попросят о чем, то уж конечно вы согласитесь выполнить просьбу.

Телец

Тельцам сегодня неожиданно захочется выплеснуть на кого-то накопившиеся негативные эмоции. Прежде чем это сделать, подумайте, заслужили ли ваши близкие такое отношение.

Близнецы

Близнецам не мешало бы сделать ревизию своим целями и жизненным устремлениям. В последнее время вы топчетесь на месте. Пересмотрите хотя бы ближайшие цели и возьмитесь за их реализацию.

Рак

Раки сегодня, что называется, возьмут  быка за рога. Вы давно не решались завести один разговор на трудную тему.  Однако пора обрести какую-то определенность, решайтесь, наконец.

Лев

Львы могут завершить сегодня очень важное дело. Оно давно не давало вам покоя и висело на вас грузом. Сегодня вы сможете вздохнуть с облегчением.

Дева

Девам сегодня может улыбнуться удача. Все, чего вы достигли, вы достигли благодаря только себе. Однако сегодня кто-то неожиданно может подставить вам плечо.

Весы

Весы сегодня легко примут решение, на которое не могли отважиться уже давно. Однако сегодня вы сумеете посмотреть на проблему со стороны и понять, что все в ваших руках.

Скорпион

На Скорпионов сегодня могут свалиться деньги, причем немалые. Это даст вам возможность реализовать свою давнюю мечту.  Однако сразу не отправляйтесь за покупками, есть риск купить не то, что нужно.

Стрелец

Стрельцы могут сегодня расстроиться из-за какой-то потери. Однако астролог обещает вам особенное расположение звезд. Вскоре вы поймете, что все ваши потери – ничто по сравнению с приобретением, которое вас ожидает.

Козерог

Сегодняшний день чрезвычайно благоприятен для обретения новых знаний. Если вы решили пойти на какие-то курсы и начать осваивать что-то новое, не медлите, это - ваш день.

Водолей

У Водолеев может получиться ссора с кем-то из близких родственников. Поэтому сегодня старайтесь контактировать с родными поменьше.

Рыбы

Рыбы будут сегодня удивлять окружающих своим фонтаном энергии. Вам захочется горы свернуть, и главное, что вы сможете это сделать. Направьте свою энергию в конструктивное русло, и день сложится отлично.

Источник: life.today

астрология астропрогноз гороскоп знаки зодиака прогноз на день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошего вам дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потродала врач в ДТП между Газелью скорой помощи и Nissan x-trail в Новосибирске
08:59 14-10-2020
Потродала врач в ДТП между Газелью скорой помощи и Nissan x-trail в Новосибирске
Магазин "Магия Любви"- супер акция!
08:59 14-10-2020
Магазин
"150 тысяч - нормальная пенсия!": Поргина жестко ответила на упреки завистников
08:45 14-10-2020
Исполняем заветное желание в Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
08:40 14-10-2020
Исполняем заветное желание в Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
Сильные молитвы на Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
08:38 14-10-2020
Сильные молитвы на Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
Народные многовековые приметы на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
08:31 14-10-2020
Народные многовековые приметы на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Как бюджет будет возмещать муниципалам потерю ЕНВД
08:30 14-10-2020
Как бюджет будет возмещать муниципалам потерю ЕНВД
Школа танца "Parallel" приглашает на занятия по разным  направлениям
08:30 14-10-2020
Школа танца
Какого мужчину ищет женщина каждого знака зодиака? Рассказываем о предпочтениях
08:18 14-10-2020
Какого мужчину ищет женщина каждого знака зодиака? Рассказываем о предпочтениях
Гороскоп на сегодня: Павел Глоба дал прогноз на 14 октября 2020 для каждого знака зодиака
08:02 14-10-2020
Гороскоп на сегодня: Павел Глоба дал прогноз на 14 октября 2020 для каждого знака зодиака