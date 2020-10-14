Гороскоп на сегодня: Павел Глоба дал прогноз на 14 октября 2020 для каждого знака зодиака

Гороскоп на среду, 14 октября 2020 года, сулит всем день, в который можно разрешить сложный конфликт между близкими людьми. Важно лишь захотеть покончить с этим противостоянием, и у всех сразу упадет гора с плеч.

Близнецам не мешало бы сделать ревизию своим целям

Овен

Овнов сегодня кто-то из близких попытается подчинить своей воле. Однако они не знают, с кем имеют дело. Овна подчинить нельзя. Но если вас попросят о чем, то уж конечно вы согласитесь выполнить просьбу.

Телец

Тельцам сегодня неожиданно захочется выплеснуть на кого-то накопившиеся негативные эмоции. Прежде чем это сделать, подумайте, заслужили ли ваши близкие такое отношение.

Близнецы

Близнецам не мешало бы сделать ревизию своим целями и жизненным устремлениям. В последнее время вы топчетесь на месте. Пересмотрите хотя бы ближайшие цели и возьмитесь за их реализацию.

Рак

Раки сегодня, что называется, возьмут быка за рога. Вы давно не решались завести один разговор на трудную тему. Однако пора обрести какую-то определенность, решайтесь, наконец.

Лев

Львы могут завершить сегодня очень важное дело. Оно давно не давало вам покоя и висело на вас грузом. Сегодня вы сможете вздохнуть с облегчением.

Дева

Девам сегодня может улыбнуться удача. Все, чего вы достигли, вы достигли благодаря только себе. Однако сегодня кто-то неожиданно может подставить вам плечо.

Весы

Весы сегодня легко примут решение, на которое не могли отважиться уже давно. Однако сегодня вы сумеете посмотреть на проблему со стороны и понять, что все в ваших руках.

Скорпион

На Скорпионов сегодня могут свалиться деньги, причем немалые. Это даст вам возможность реализовать свою давнюю мечту. Однако сразу не отправляйтесь за покупками, есть риск купить не то, что нужно.

Стрелец

Стрельцы могут сегодня расстроиться из-за какой-то потери. Однако астролог обещает вам особенное расположение звезд. Вскоре вы поймете, что все ваши потери – ничто по сравнению с приобретением, которое вас ожидает.

Козерог

Сегодняшний день чрезвычайно благоприятен для обретения новых знаний. Если вы решили пойти на какие-то курсы и начать осваивать что-то новое, не медлите, это - ваш день.

Водолей

У Водолеев может получиться ссора с кем-то из близких родственников. Поэтому сегодня старайтесь контактировать с родными поменьше.

Рыбы

Рыбы будут сегодня удивлять окружающих своим фонтаном энергии. Вам захочется горы свернуть, и главное, что вы сможете это сделать. Направьте свою энергию в конструктивное русло, и день сложится отлично.

Источник: life.today