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Гороскопы / Общество

Какого мужчину ищет женщина каждого знака зодиака? Рассказываем о предпочтениях

08:18 14.10.2020 Фото: pixnio
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Все знаки зодиака совсем разные. Некоторым нравится одно, некоторым совсем другое. Неудивительно, что все представительницы прекрасного пола имеют личный мужской эталон. Подробнее об этом рассказали астрологи.

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Женщины-Козероги всем сердцем мечтают встретить такого мужчину, который сможет чувствовать ее совсем без слов

Стрелец

Для представительниц этого знака самое важное, чтобы с мужчиной было интересно. Он должен превратить жизнь Стрельца в настоящий праздник. Если этого не случится, то она не будет ждать. Женщина под этим знаком очень быстро найдет достойную замену. При этом даже оком не моргнет.

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Женщины-Козероги всем сердцем мечтают встретить такого мужчину, который сможет чувствовать ее совсем без слов. Ведь Козероги – настоящие железные люди, к которым тяжело пробиться. Поэтому мужчине придется очень постараться, дабы добиться расположения этого знака.

Скорпион

Эти женщины любят таких мужчин, на которых бы другие никогда не обратили внимания. Чем сложнее и неординарнее характер, тем больше он понравится Скорпионам. Особенно их притягивают творческие личности.

Водолей

Представительницы этого знака совершенно уверены в том, что настоящий мужчина обязательно должен быть хозяйственным. Мало того, он будет обязан освободить Водолея от всей домашней рутины.

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Весы

В своем выборе представительницы знака совсем не привередливы. Они будут счастливы встретить самого простого мужчину, который зажжет в их сердце огонь. Весы закроют глаза на все его недостатки. Главное, чтобы чувства были взаимными.

Рыбы

Нежные и чуткие Рыбы нуждаются в постоянной опеке и заботе. Именно поэтому им для полного счастья именно такой мужчина и нужен. Идеальным вариантом будет, если он еще и станет носить их на руках.

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Представительницы знака большую роль в своем выборе отдают внешнему виду. Им нужен настоящий красавец. Именно это может помочь Девам выключить мозг и отдаться чувствам. Однако это долго продолжаться не сможет. Если мужчина будет глуп, то никакая красота его не спасет.

Лев

Эти женщины уверены, что отношения с ними – настоящий подарок судьбы. Дабы добиться расположения Льва, им придется очень сильно постараться. Мужчина обязательно должен быть круче и лучше всех. Иначе никак.

Рак

Женщины под этим знаком хотят видеть рядом с собой мужчину, о котором мечтают все вокруг. Ей важно, чтобы от ее избранника все вокруг просто сходили с ума. Тем более в каждом мужчине она сразу же видит отца для своих детей. Короткие интрижки ей просто не интересны.

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Представительницы знака очень проницательные, поэтому видят каждого человека насквозь. Поэтому им бывает очень часто просто скучно с мужчинами. Дабы зацепить Близнецов, мужчина должен быть немного странноватым. Чем меньше он будет проявлять интереса к ней, тем больше зацепит.

Телец

Эти женщины нуждаются в самом настоящем мужчине. При этом он будет настоящим раздолбаем, который совсем не приспособлен к жизни. Однако такая ситуация будет только забавлять и радовать Тельцов.

Овен

Для Овнов очень важно, чтобы мужчину не стыдно было вывести в люди. Он должен быть ярким, харизматичным, общительным, веселым и обязательно красивым. Только такой мужчина сможет надолго задержаться рядом с уверенными в себе Овнами.

Источник: rsute

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