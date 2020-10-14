Какого мужчину ищет женщина каждого знака зодиака? Рассказываем о предпочтениях

Все знаки зодиака совсем разные. Некоторым нравится одно, некоторым совсем другое. Неудивительно, что все представительницы прекрасного пола имеют личный мужской эталон. Подробнее об этом рассказали астрологи.

Женщины-Козероги всем сердцем мечтают встретить такого мужчину, который сможет чувствовать ее совсем без слов

Стрелец

Для представительниц этого знака самое важное, чтобы с мужчиной было интересно. Он должен превратить жизнь Стрельца в настоящий праздник. Если этого не случится, то она не будет ждать. Женщина под этим знаком очень быстро найдет достойную замену. При этом даже оком не моргнет.

Козерог

Женщины-Козероги всем сердцем мечтают встретить такого мужчину, который сможет чувствовать ее совсем без слов. Ведь Козероги – настоящие железные люди, к которым тяжело пробиться. Поэтому мужчине придется очень постараться, дабы добиться расположения этого знака.

Скорпион

Эти женщины любят таких мужчин, на которых бы другие никогда не обратили внимания. Чем сложнее и неординарнее характер, тем больше он понравится Скорпионам. Особенно их притягивают творческие личности.

Водолей

Представительницы этого знака совершенно уверены в том, что настоящий мужчина обязательно должен быть хозяйственным. Мало того, он будет обязан освободить Водолея от всей домашней рутины.

Весы

В своем выборе представительницы знака совсем не привередливы. Они будут счастливы встретить самого простого мужчину, который зажжет в их сердце огонь. Весы закроют глаза на все его недостатки. Главное, чтобы чувства были взаимными.

Рыбы

Нежные и чуткие Рыбы нуждаются в постоянной опеке и заботе. Именно поэтому им для полного счастья именно такой мужчина и нужен. Идеальным вариантом будет, если он еще и станет носить их на руках.

Дева

Представительницы знака большую роль в своем выборе отдают внешнему виду. Им нужен настоящий красавец. Именно это может помочь Девам выключить мозг и отдаться чувствам. Однако это долго продолжаться не сможет. Если мужчина будет глуп, то никакая красота его не спасет.

Лев

Эти женщины уверены, что отношения с ними – настоящий подарок судьбы. Дабы добиться расположения Льва, им придется очень сильно постараться. Мужчина обязательно должен быть круче и лучше всех. Иначе никак.

Рак

Женщины под этим знаком хотят видеть рядом с собой мужчину, о котором мечтают все вокруг. Ей важно, чтобы от ее избранника все вокруг просто сходили с ума. Тем более в каждом мужчине она сразу же видит отца для своих детей. Короткие интрижки ей просто не интересны.

Близнецы

Представительницы знака очень проницательные, поэтому видят каждого человека насквозь. Поэтому им бывает очень часто просто скучно с мужчинами. Дабы зацепить Близнецов, мужчина должен быть немного странноватым. Чем меньше он будет проявлять интереса к ней, тем больше зацепит.

Телец

Эти женщины нуждаются в самом настоящем мужчине. При этом он будет настоящим раздолбаем, который совсем не приспособлен к жизни. Однако такая ситуация будет только забавлять и радовать Тельцов.

Овен

Для Овнов очень важно, чтобы мужчину не стыдно было вывести в люди. Он должен быть ярким, харизматичным, общительным, веселым и обязательно красивым. Только такой мужчина сможет надолго задержаться рядом с уверенными в себе Овнами.

Источник: rsute