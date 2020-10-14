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Голосовать on-line за проекты по благоустройству предложил Мишустин

10:45 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас такая практика принята в основном в крупных городах. С нового года её введут по всей стране.

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Михаил Мишустин подписал постановление о новом формате голосования по вопросам благоустройства

Граждане смогут направить свои отзывы и предложения по интернету.

С 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать за них и вносить свои предложения. Сейчас такая практика принята в основном в крупных городах. С нового года её введут по всей стране.

Чтобы запустить этот механизм, Правительство внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами».

Он позволит сделать прозрачным принятие решений в части благоустройства городских территорий. Помимо результатов обсуждения планов граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний.

Вопрос рассматривался на совещании с вице-премьерами 12 октября.

«Эту тему мы обсуждали во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов. От её развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в сфере благоустройства городской среды своё мнение мог высказать каждый житель», – отметил Михаил Мишустин.

Постановление от 8 октября 2020 года №1630

Источник: government.ru

благоустройство голосование комфортная среда Михаил Мишустин
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