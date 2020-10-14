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Красота / Общество

Вера Брежнева напугала поклонников лицом без макияжа

23:23 14.10.2020 Фото: www.instagram.com
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На лице блондинки без макияжа уже заметны первые возрастные изменения, цвет лица не такой сияющий, как на глянцевых разворотах.

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Лицо Брежневой не такое подтянутое, как на фото в глянцевых журналах

Известная певица, секс-символ и просто ошеломительно красивая девушка, такой мы привыкли видеть Веру Брежневу на обложках глянцевых журналов. Но какого было удивление поклонников, когда они увидели своего кумира абсолютно не накрашенной.

На лице блондинки уже заметны первые возрастные изменения, цвет лица не такой сияющий, и овал лица оставляет желать лучшего. Все фото на личной странице в instagram выглядят совсем иначе. Многие поддерживают натуральность и считают, что стареть нужно с достоинством, а кто-то напротив подписал под фото, что можно было и потратиться на хороших специалистов красоты.

звезда макияж молодость морщины певица подтяжки секс-символ
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