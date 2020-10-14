Более 1 млрд рублей на достойное жилье получили ветераны Великой Отечественной войны

В апреле Правительство направило на эти цели более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильём более 200 человек.

Правительство выделило более 1 млрд рублей на жильё для ветеранов Великой Отечественной войны

Более 1 млрд рублей будет направлено на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильём. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 65 регионов. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учёт для улучшения жилищных условий.

На заседании Правительства, состоявшемся 8 октября, Михаил Мишустин поручил завершить работу над исполнением распоряжения до конца 2020 года.

В апреле Правительство направило на эти цели более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильём более 200 человек.

Распоряжение от 10 октября 2020 года №2613-р

Источник: government.ru