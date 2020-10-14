Выпадет ли снег на Покров 14 октября 2020 в Бердске

Покров Пресвятой Богородицы считается одним из самых важных православных праздников. Сегодня можно предугадать, какой будет зима.

Снег на покров является самой важной приметой

14 октября православные верующие празднуют Покров день. Главной приметой этого дня является падение снега. Если он покрывает землю, зима будет ранняя и морозная, тяжелая. Также же люди верили, если снега нет, значит до самого декабря его не стоит ждать. По народным приметам, много снега в Покров принесет большой урожай на следующий год.

Не менее важной приметой считается направление ветра: если дует западный или восточный, то стоить ожидать снежную зиму, если дует южный, то зимние месяцы будут теплыми.

Сегодня в Бердск пришла по-весеннему теплая погода. Так, сегодня в Новосибирской области прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 °C, днём +9, +14 °C. В Бердске же ожидаются облачный день при температуре воздуха днем +9. Согласно народным приметам зима в городе будет теплой, не снежная, но и большого урожая ожидать не стоит.

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