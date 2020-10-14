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Выпадет ли снег на Покров 14 октября 2020 в Бердске

10:53 14.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Покров Пресвятой Богородицы считается одним из самых важных православных праздников. Сегодня можно предугадать, какой будет зима.

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Снег на покров  является самой важной приметой

14 октября православные верующие празднуют Покров день. Главной приметой этого дня является падение снега. Если он покрывает землю, зима будет ранняя и морозная, тяжелая. Также же люди верили, если снега нет, значит до самого декабря его не стоит ждать. По народным приметам, много снега в Покров принесет большой урожай на следующий год.

Не менее важной приметой считается направление ветра: если дует западный или восточный, то стоить ожидать снежную зиму, если дует южный, то зимние месяцы будут теплыми.

Сегодня в Бердск пришла по-весеннему теплая погода. Так, сегодня в Новосибирской области прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 °C, днём +9, +14 °C. В Бердске же ожидаются облачный день при температуре воздуха днем +9. Согласно народным приметам зима в городе будет теплой, не снежная, но и большого урожая ожидать не стоит.

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