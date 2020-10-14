Введут единый стандарт жизни для россиян. Какой он будет, узнайте

Матвиенко предложила прописать в программе «Единой России» соцстандарт жизни россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением включить в программу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2021 году меры по обеспечению единого социального стандарта жизни россиян.

"Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания. Я вот, как дятел, пытаюсь все время эту тему продвигать, чтобы был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен", - сказала Матвиенко во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.

Спикер Совфеда добавила, что программа должна быть понятна и доступна для граждан, а также содержать "акценты на главные приоритеты, которым будут уделять внимание в партии".

Источник: ТАСС