Губернатор ужаснулся: Дали 1,6 млн рублей после приезда Травникова на ремонт убитой хоккейной коробки на ул. Горького №1 Бердска

Это лишь первая часть средств. Всего на ее восстановление нужно 3,5 млн рублей . Здесь проведут замену бортов, заменят покрытие, сделают трибуну и модульные раздевалки.

11 сентября Андрей Травников приехал в Бердск

Ждут транш на 1.6 млн рублей на ремонт хоккейной коробки на ул. Горького №1 Бердска. Напомним, во время своего визита в наш город Травников распорядился восстановить спортивную конструкцию. Начальник отдела физкультуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина на оперативном штабе 14 октября рассказала, что будет здесь сделано.

- Будет проведена замена бортов, замена покрытия, сделают трибуну и модульные раздевалки. Примерная стоимость работ - 3,5 млн рублей, - рассказала Светлана Васильевна.

Бердск в этом направлении работает с министерством физический культуры и спорта.

- Сейчас мы ожидаем первый транш на 1.6 млн рублей на замену каркаса, - рассказала Ашихмина.

Как только будут перечислены деньги, начнутся работы.

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