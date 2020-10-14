Беременна в 16: Родила глухого младенца от подростка мама в Новосибирске

"В один день я хотела ребёнка, а в другой хотела сделать аборт. Может это из-за того, что во мне только начала зарождаться жизнь". История о том, как складывается жизнь с ребенком на руках, когда тебе 16 лет.

Беременность в 16 лет

С какими трудностями столкнулась девушка, которая стала мамой в 16 лет, и как она их преодолевает, рассказала блогер Валерия (имя вымышленное - прим. ред.) в личной беседе "Курьер. Среда. Бердск."

Встретила мальчика в общежитии

Валерия, как и большинство студентов, во время учёбы в колледже решила жить в общежитии.



- Так как мне было далеко добираться до учёбы, я выбрала жить в студенческом общежитии. Сразу понимала, что условия будут не очень хорошие, но мне тогда хотелось какой-то свободы. Это потому что, наверное, мама ограничивала меня дома. На меня эта свобода, конечно, накрыла, - вспоминает бывшая студентка колледжа.

В общежитии Валерия не была долго "свободной". Встретила парня, который сначала вообще не понравился. Девушка считает, у многих так бывает - мальчик при первой встречи никак не зацепил, ну а дальше отношения из дружеских перерастают в романтические.

-У нас завязались отношения. Случился мой первый сексуальный опыт. После полового акта он преднамеренно сделал семяизвержение в меня. Как будто так и нужно. Он меня тогда оставил без какой-либо поддержки и ушёл. Я поняла, что нужно срочно выпить экстренные противозачаточные. В будущем, чтобы больше такой ситуации не повторилось, я сходила в аптеку и купила контрацептив. Если ты хочешь, то, пожалуйста, только с ним. Учитывая тот свой поступок, я знаю, чем это может закончиться. В следующий раз дала контрацептив прямо ему в руку, а в итоге он отказался в самый последний момент его надевать. Все случилось, как и в первый раз, - признаётся молодая мама.

Отрицание происходящего.

После девушку охватила паника, зная, что часто нельзя прибегать к экстренным контрацептивам, она решила подождать две недели и сделать тест на беременность.

- Я поняла, что смысла никакого второй раз покупать таблетки нет. Подумала тогда - "пронесёт". Столько людей пытается годами забеременеть, вряд ли я смогу это сделать со второго раза. Я начала ждать две недели, чтобы сделать тест на беременность, - вспоминает Валерия. сегодня девушка признается - глупо было так поступать.

Уже тогда студентка поняла - с этим молодым человеком у неё не будет будущего, его безответное поведение отбило желание строить с ним отношения. Как утверждает Валерия, на тот момент отца ребёнка уже исключили из общежития и из колледжа. Он уехал к себе в домой в район Новосибирской область. Но девушка понимала: исход того, что они зачали ребенка - возможен.

- Сначала никаких признаков беременности не было. Какое-то время я еще вела аморальный образ жизни. Но я предполагала, что беременность возможна. Когда я сделала первый тест на беременность, то он сразу показал две полоски. Моя вина была в том, что я отказалась в это верить. Иногда положительный тест может быть по ряду причин, например, гормональный сбой. Я находилась на такой стадии отрицания. В интернете я прочитала, что если существует у женщины проблема с почками, то тест может быть положительным,- с горечью вспоминает блогерша.

Отец ребёнка испугался, когда узнал о положении девушки. До последнего уверял делать тесты, никому ничего не рассказывать, когда придёт срок, сходить на УЗИ, и если беременность подтвердится, сделать аборт.

Принесла в подоле

Валерия продолжала делать тесты, которые показывали положительный результат. Принятие беременности произошло, когда студентка вернулась домой на выходные. У девушки начался токсикоз, набравшись смелости, она подошла к маме.

Как вспоминает блогерша, реакция мамы её тогда очень удивила. Она не начала ругать или читать морали, а сказала, что примет любой выбор девушки.

- Мама поступила как взрослый человек. Потому что мне было страшно и ей было страшно, но она не хотела меня напугать. Она просто оправила за новым тестом. И он показал те самые 2 полоски. Она посмотрела на меня и сказала, что выбор за мной, но она аборт не одобряет. Я оставила ребёнка и это моя ответственность. На следующий день мы поехали на осмотр в женскую консультацию. На УЗИ гинеколог поставил уже 7-8 недель беременности.

Если отца у ребёнка не будет, то бабушка будет точно

Своему парню Лера сказала, что мама все знает, и нужно решать вопрос о рождении ребёнка.

- Моя мама поняла, что нужно общаться взрослым. Конкретно родителям с родителями. Его родители знали об мне. Но что я беременна они не знали, об этом я им рассказала. Его мать в what’s app спросила, почему я сразу не сделала аборт на ранних сроках, почему тянула до 7-8 недель беременности. Но потом приняла ситуации и она меня поддержала, сказав, что если отца у ребёнка не будет, бабушка точно будет.

Время раздумий

Первый триместр выдался для будущей мамы трудным. Как вспоминает блогерша, у неё тогда были самые настоящие эмоциональные качали.

-В один день я хотела ребёнка, а в другой хотела сделать аборт. Может это из-за того, что во мне только начала зарождаться жизнь. Тогда у меня сформировались внутренние убеждения, совершенно ничем не подкрепленные. Стереотип о том, что я так никому не буду нужна с ребёнком, у меня не будет друзей. Я приняла решение, что я оставлю этого малыша. Он не просто так мне был дан. Если его отец не хочет брать ответственность, то придётся взять её мне. Тогда я решила рожать.

Отношения с папой ребенка

- Отец ребёнка поначалу, наверное, с подачи своей семьи, поддерживал меня. Говорил, что готов принимать участие в жизни малыша, тогда я уже для себя решила, что не хочу отношений с ним. Но потом видимо, он испугался ответственности, и стал вести себя аморально: предъявлял справки о бесплодии. Подозреваю, что находил он их в интернете, - сейчас Валерия безразлична к бывшему парню. - За все время, что я была беременна и первые месяцы жизни сына, отец ребёнка и его семья никак не помогали, ни материально, ни с ребёнком. Первое, что попросил парень, когда я родила, отправить фотку.

Свет маяка

Сейчас Лера ведёт блог о ранней беременности, говорит, к ней за советом обращаются девушки, оказывавшиеся в такой же ситуации:

- Я для них как свет маяка, который укажет верный путь. Я против абортов. Некоторые девушки не могу решить: открыться маме или нет, не знают, оставить ребёнка или нет. Тогда они обращаются ко мне за советом. Я объясняю одно, что с ребёнком не бывает тяжело, с ребёнком бывает ярко.

Молодая мама знает о чем говорит. Ее малыш родился раньше срока с тяжёлыми заболеваниями. Маленький Тимур ( имя вымышленное - прим. ред.) слышит только 20%, но врачи дают утешительные прогнозы - ребёнка можно вылечить. Сейчас Лера всё свое время посвящает маленькому сыну, его воспитанию и развитию, в быту помогает маме. Но когда мальчик подрастёт, девушка планирует получить образование.

- Как только сыну исполнится 3 года, я планирую снова поступить на заочное отделение, чтобы совмещать учёбу и достойное воспитание Тимура. Хорошо, что сейчас есть такие возможности. Ребёнок не помеха ничему, если ты идёшь к тому, во что веришь.

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