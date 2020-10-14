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Об уничтожении нескольких ракетных комплексов Армении сообщил Азербайджан

11:52 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Минобороны Азербайджана заявило о начале "контрнаступательной операции" на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны.

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Азербайджан заявил об уничтожении нескольких ракетных систем в Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении на территории Армении оперативно-тактических ракетных комплексов.

В сообщении ведомства сказано, что в ночь на 14 октября азербайджанские военные заметили несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет на территории Армении в приграничной зоне с Кельбаджарским районом (Нагорный Карабах, де-юре территория Азербайджана - ИФ).

"Азербайджанская армия приняла превентивные меры. (...) В результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале "контрнаступательной операции" на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Армения в ответ заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. Боевые действия в зоне конфликта продолжаются, стороны несут потери в живой силе и технике.

9 октября главы МИД Армении и Азербайджана по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, но в тот же день Баку и Ереван начали обмениваться обвинениями в нарушении перемирия.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Источник: Интерфакс

военный конфликт война. Нагорный Карабах
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