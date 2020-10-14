"Назло соседу отморожу уши": Зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко?

Бывший кандидат в президенты потребовала от президента Белоруссии уйти в отставку до 25 октября.

Светлана Тихановская(справа) выдвинула ультиматум официальному Минску

Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства Александра Лукашенко есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.

По мнению Шаповалова, Тихановская хочет оживить идущие на спад протесты в стране.

"Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", — сказал он.



Как указал Шаповалов, подобные методы ни к чему не привели — протесты перестают быть массовыми и постепенно сходят на нет. Кроме того, предложение Тихановской может навредить рядовым белорусским гражданам, считает эксперт.

"Тихановская предлагает набор методов, которые нанесут удар белорусской экономике и снизят доходы белорусских граждан. Это называется "назло соседу отморожу уши": блокировка дорог, забастовки, бойкот собственных товаров отнюдь не улучшат положение белорусов, а ухудшат", — объяснил Шаповалов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят и мероприятия сторонников Лукашенко.

Источник: РИА Новости