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"Назло соседу отморожу уши": Зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко?

12:30 14.10.2020 Фото: instagram.com/prezident.sveta
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Бывший кандидат в президенты потребовала от президента Белоруссии уйти в отставку до 25 октября.

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Светлана Тихановская(справа) выдвинула ультиматум официальному Минску

Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства Александра Лукашенко есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.

По мнению Шаповалова, Тихановская хочет оживить идущие на спад протесты в стране.

"Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", — сказал он.

Как указал Шаповалов, подобные методы ни к чему не привели — протесты перестают быть массовыми и постепенно сходят на нет. Кроме того, предложение Тихановской может навредить рядовым белорусским гражданам, считает эксперт.

"Тихановская предлагает набор методов, которые нанесут удар белорусской экономике и снизят доходы белорусских граждан. Это называется "назло соседу отморожу уши": блокировка дорог, забастовки, бойкот собственных товаров отнюдь не улучшат положение белорусов, а ухудшат", — объяснил Шаповалов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят и мероприятия сторонников Лукашенко.

Источник: РИА Новости

белоруссия протесты силовое подавление ультиматум Светлана Тихановская Александр Лукашенко
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От редакции

Правильно ли поступает Светлана Тихановская?

Аноним, 14 октября 2020 12:40
Всё банально - деньги! Нужно было сделать нечто, чтоб попасть в компанию к Байдену и получить американскую премию... А вы что подумали?
Аноним, 14 октября 2020 13:00
НВР:
нет
lev, 14 октября 2020 13:55
А Шаповалов - это кто? Который жирным шрифтом?
Аноним, 14 октября 2020 14:13
Правильно ли поступает Светлана Тихановская? ПРАВИЛЬНО!!

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