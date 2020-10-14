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Разъяснил пинками: Избил девушек националист за пение гимна России

12:45 14.10.2020 Фото: скриншот видео
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В стране периодически происходят стычки из-за употребления русского языка. Националисты реагируют на подобные случаи крайне агрессивно.

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В центре Киева пинками прогнали молодежь, которая пела гимн России

В Киеве 13 октября группа молодых людей спела гимн страны-агрессора – России, однако их прогнали прохожие.

Инцидент произошел возле Олимпийского стадиона, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Сегодня в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ – две девушки пели гимн России. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил, что к чему", – сказано в сообщении.

На  кадрах видно, что девушки поют гимн, а их в это время снимает парень. К ним подошел мужчина и начал что-то объяснять. После этого он, пиная ногами, прогнал парня и оттолкнул девушку, которая стала возмущаться.

агрессор гимн украина
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От редакции

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Аноним, 14 октября 2020 13:00
НВР:
За гимн, флаг и герб России можно поучить по шее и в России. Ненависть ко всему, что не соответствует понятиям СССР нередко проявляется и у нас. Ну, а злобных высказываний в адрес нашей символики полно. Поразительно то, что СМИ как-будто этого не замечают.
В этом националисты Украины и "возвращенцы в СССР" чем-то похожи.
Эрвин, 14 октября 2020 13:53
Зная ситуацию, для чего провоцировать?
Аноним, 14 октября 2020 14:18
А если в России встать на площади и петь гимн Америки и ходить с флагом США,уверен найдутся патриоты и зеленкой в глаза и новичком голову обольют.

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