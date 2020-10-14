Разъяснил пинками: Избил девушек националист за пение гимна России

В центре Киева пинками прогнали молодежь, которая пела гимн России

В Киеве 13 октября группа молодых людей спела гимн страны-агрессора – России, однако их прогнали прохожие.

Инцидент произошел возле Олимпийского стадиона, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Сегодня в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ – две девушки пели гимн России. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил, что к чему", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что девушки поют гимн, а их в это время снимает парень. К ним подошел мужчина и начал что-то объяснять. После этого он, пиная ногами, прогнал парня и оттолкнул девушку, которая стала возмущаться.