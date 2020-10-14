1. Физическая подготовка
Танцы хороши тем, что они оказывают на юный организм гармоничную нагрузку. Особенно это важно в период активного роста малыша, когда нередкими становятся проблемы с позвоночником, вроде набившего оскомину сколиоза. В ходе регулярных занятий танцами ребенок приобретет правильную осанку и ровные плечи. Это не только красиво, но и является залогом здоровья и правильного развития. Кроме этого, оттачивание хореографических па поспособствует появлению у ребенка особой танцевальной выправки: его движения будут пластичными и грациозными, а походка приобретет уверенность и легкость.
Занятия для детей младшего возраста основываются на выполнении простых физических упражнений, ритмики и отдельных танцевальных движений. Ребята старшего возраста переходят к более сложной трюковой части, которая развивает силу и выносливость.
Танцы хороши тем, что они оказывают на юный организм гармоничную нагрузку. Особенно это важно в период активного роста малыша, когда нередкими становятся проблемы с позвоночником, вроде набившего оскомину сколиоза. В ходе регулярных занятий танцами ребенок приобретет правильную осанку и ровные плечи. Это не только красиво, но и является залогом здоровья и правильного развития. Кроме этого, оттачивание хореографических па поспособствует появлению у ребенка особой танцевальной выправки: его движения будут пластичными и грациозными, а походка приобретет уверенность и легкость.
Занятия для детей младшего возраста основываются на выполнении простых физических упражнений, ритмики и отдельных танцевальных движений. Ребята старшего возраста переходят к более сложной трюковой части, которая развивает силу и выносливость.
2. Польза для здоровья
Регулярные занятия танцами оказывают правильную нагрузку на детское сердце. Ее ровно столько, чтобы не ввести орган в стресс, но заставить его хорошо потрудиться. Танцы невероятно полезны и для сосудов: физическая нагрузка будет держать их в тонусе, они будут эластичными и здоровыми, что непременно оценит ребенок, когда станет взрослым. Кроме этого, занятия создадут прочный мышечный корсет, что важно для развития внутренних органов, а также подарят пластичность и гибкость.
Наконец, танцы, по сравнению с некоторыми видами спорта, минимально травматичны, что не могут не оценить заботливые родители.
3. Общение
Для юных танцоров занятия могут стать отличной подготовкой к школе. Благоприятный психологический климат в коллективе, который способен создать опытный тренер, полностью социализирует малыша, он научится взаимодействию с другими детьми, идти на компромисс, а также командной работе. Кроме этого, танцевальные занятия могут подарить первый опыт выступления на публике, что обязательно пригодится за стенами хореографической студии.
Детям постарше занятия обеспечат широкий круг общения, интересные мероприятия и возможность проявить себя.
Регулярные занятия танцами оказывают правильную нагрузку на детское сердце. Ее ровно столько, чтобы не ввести орган в стресс, но заставить его хорошо потрудиться. Танцы невероятно полезны и для сосудов: физическая нагрузка будет держать их в тонусе, они будут эластичными и здоровыми, что непременно оценит ребенок, когда станет взрослым. Кроме этого, занятия создадут прочный мышечный корсет, что важно для развития внутренних органов, а также подарят пластичность и гибкость.
Наконец, танцы, по сравнению с некоторыми видами спорта, минимально травматичны, что не могут не оценить заботливые родители.
3. Общение
Для юных танцоров занятия могут стать отличной подготовкой к школе. Благоприятный психологический климат в коллективе, который способен создать опытный тренер, полностью социализирует малыша, он научится взаимодействию с другими детьми, идти на компромисс, а также командной работе. Кроме этого, танцевальные занятия могут подарить первый опыт выступления на публике, что обязательно пригодится за стенами хореографической студии.
Детям постарше занятия обеспечат широкий круг общения, интересные мероприятия и возможность проявить себя.
4. Личностные качества
Посещение танцевальной секции – это хорошая возможность приучить ребенка к дисциплине. Соблюдение правил на занятиях, важность регулярного посещения и необходимость приходить вовремя – эти простые действия способны воспитать в ребенке ответственность и трудолюбие.
Даже самым любимым делом иногда совсем не хочется заниматься. Но возможность выступить на отчетном концерте танцевальной группы или показать высший класс в конкурсе станут отличными мотиваторами для ребенка, и он продолжит занятия. Достижение целей – это тот навык, который определенно пригодится не только в танцах, но и в жизни.
Посещение танцевальной секции – это хорошая возможность приучить ребенка к дисциплине. Соблюдение правил на занятиях, важность регулярного посещения и необходимость приходить вовремя – эти простые действия способны воспитать в ребенке ответственность и трудолюбие.
Даже самым любимым делом иногда совсем не хочется заниматься. Но возможность выступить на отчетном концерте танцевальной группы или показать высший класс в конкурсе станут отличными мотиваторами для ребенка, и он продолжит занятия. Достижение целей – это тот навык, который определенно пригодится не только в танцах, но и в жизни.
|
5. Творческий потенциал
Разумеется, для большинства детей танцы – это возможность развить физические способности, найти друзей и весело провести время. Но для некоторых ребят танцевальные занятия – это нечто большее. С помощью собственного тела они могут выразить себя и прикоснуться к высокому искусству. Такие ученики поступают в хореографические училища и театральные ВУЗы и связывают свою жизнь с творческой деятельностью. Кто знает, открылся бы их потенциал, если бы мама с папой однажды не привели в танцевальную студию?
6. Хорошее настроение
Танцы помогут активному ребенку реализовать свою энергию, а скромнику – избавиться от стеснения и зажимов. В хорошем танцевальном кружке с гармоничным микроклиматом дети раскрываются, чувствуют себя свободно, а это значительно улучшает внутренний настрой. Ликвидация всех барьеров поможет ребенку обрести душевный комфорт, он разовьёт смелость и уверенность в себе. Гармония внутри, которую малыш вынесет с собой за стены танцевального зала значительно облегчит его жизнь и в детском возрасте, и во взрослом.
7. Вкус, музыкальность и чувство ритма
Регулярное посещение танцевального кружка поможет развить музыкальный слух, ребенок научится разбираться в ритме того или иного танца. Сложно сказать, насколько это может пригодиться в жизни, но в качестве дополнительного развития вполне неплохо. Может быть, ребенок найдет себя в музыкальной сфере? Главное, дать ему эту возможность.
8. Интеллектуальное развитие
Кто бы мог подумать, что танцы, кроме физического, способствуют и интеллектуальному развитию. И это не пустое утверждение: нейрофизиологи в ходе экспериментов доказали, что дети, которые регулярно занимаются танцами, лучше выполняют тесты на внимание и более успешны в выполнении задач на сообразительность и логику.
Регулярное посещение танцевального кружка поможет развить музыкальный слух, ребенок научится разбираться в ритме того или иного танца. Сложно сказать, насколько это может пригодиться в жизни, но в качестве дополнительного развития вполне неплохо. Может быть, ребенок найдет себя в музыкальной сфере? Главное, дать ему эту возможность.
8. Интеллектуальное развитие
Кто бы мог подумать, что танцы, кроме физического, способствуют и интеллектуальному развитию. И это не пустое утверждение: нейрофизиологи в ходе экспериментов доказали, что дети, которые регулярно занимаются танцами, лучше выполняют тесты на внимание и более успешны в выполнении задач на сообразительность и логику.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com