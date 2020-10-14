2. Польза для здоровья

Регулярные занятия танцами оказывают правильную нагрузку на детское сердце. Ее ровно столько, чтобы не ввести орган в стресс, но заставить его хорошо потрудиться. Танцы невероятно полезны и для сосудов: физическая нагрузка будет держать их в тонусе, они будут эластичными и здоровыми, что непременно оценит ребенок, когда станет взрослым. Кроме этого, занятия создадут прочный мышечный корсет, что важно для развития внутренних органов, а также подарят пластичность и гибкость.

Наконец, танцы, по сравнению с некоторыми видами спорта, минимально травматичны, что не могут не оценить заботливые родители.



3. Общение

Для юных танцоров занятия могут стать отличной подготовкой к школе. Благоприятный психологический климат в коллективе, который способен создать опытный тренер, полностью социализирует малыша, он научится взаимодействию с другими детьми, идти на компромисс, а также командной работе. Кроме этого, танцевальные занятия могут подарить первый опыт выступления на публике, что обязательно пригодится за стенами хореографической студии.

Детям постарше занятия обеспечат широкий круг общения, интересные мероприятия и возможность проявить себя.