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Не принимает пациентов с других городов клиника Мешалкина из-за COVID-19

13:15 14.10.2020 Фото: meshalkin.ru
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Медцентр просит пациентов отнестись с пониманием к вынужденным мерам, принятым в связи с необходимостью снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

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Медицинская помощь в экстренной или неотложной форме будет предоставляться всем категориям больных, независимо от региона проживания. Принятые меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации и необходимостью принятия дополнительных мер по снижению распространения COVID-2019 среди сотрудников и больных, находящихся на лечении, Центр Мешалкина сообщает об отмене плановых госпитализаций жителей из других регионов.

Плановая госпитализация жителей Новосибирской области сохраняется. Медицинская помощь в экстренной или неотложной форме, в том числе в условиях регионального сосудистого центра, будет предоставлена в полном объеме всем категориям больных, независимо от региона проживания. За всеми пациентами в стабильном состоянии сохраняется возможность получения медицинской помощи после изменения вышеуказанных обстоятельств.

В Центре Мешалкина продолжают соблюдать полный объем противоэпидемиологических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов.

Разделение потоков пациентов - остается важной мерой профилактики. К категории высокого риска инфицирования относятся больные, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи и поступившие по скорой из стационаров области и при самостоятельном обращении. Госпитализация данной категории пациентов проходит через отдельный вход, все время пребывания эти пациенты изолированы от плановых.

Во всех отделениях Центра развернуты обсервационные палаты, где пациенты при поступлении, несмотря на наличие справки с отрицательным результатом на covid-19, в обязательном порядке сдают мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции.

Плановый амбулаторный консультативный прием и посещение пациентов с диагностическими целями в приемно-поликлиническом отделении (ул. Речкуновская, 15) приостановлены. Пациенты могут получить первичную специализированную помощь врачей по всем профилям Центра в консультативно-диагностическом отделении (ул. 1905 года, 83). Для уменьшения срока ожидания консультации и диагностики время работы и количество специалистов увеличены за счет привлечения к работе врачей из других лечебных подразделений Центра. Принимают как взрослых пациентов, так и детей.

«Все консультативные и диагностические подразделения сосредоточены в одном здании с хирургическими отделениями, в которых одновременно на лечении находятся 500 больных. Это люди в ослабленном состоянии и требующие специального ухода. Ни мы, ни общество не имеем права подвергать их дополнительному риску в связи с возможной встречей с инфицированным амбулаторным пациентом», - поясняет главный врач Людмила Горбатых.

Специалисты Центра продолжают оказывать и готовы увеличить количество услуг по заочному консультированию медицинских документов, в том числе данных лучевых исследований (коронарографии, магнитно-резонансной, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований), проведенных в других медицинских учреждениях. Услуга предоставляется бесплатно. В случаях, требующих хирургического вмешательства, пациенты будут приглашены для оказания специализированной медицинской помощи.

Центр Мешалкина просит пациентов отнестись с пониманием к вынужденным мерам, принятым в связи с необходимостью снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Источник: meshalkin.ru

заочное консультирование медпомощь плановая госпитализация
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