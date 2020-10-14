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Самой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко

14:15 14.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Екатерины Быковой
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"Я хочу, чтобы мой ребёнок победил в конкурсе. Все зависит от наших усилий и от мнения жюри", - мама Сони активно принимает участие в конкурсе.

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София Быкова

Всероссийский онлайн конкурс "Самая красивая девочка России" стартовал в конце августа 2020 года. В нем могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет.  Победительницу выбирают в каждой возрастной категории, поэтом  шанс стать самой красивой, есть у каждой участницы.

Двухлетняя София из Бердска тоже участвует в конкурсе "Самая красивая девочка России". "Курьер. Среда. Бердск." узнал подробности  у мамы девочки - Екатерины Быковой.

Как рассказывает женщина, участие они не планировали. Просто спонтанно увидели объявление в Instagram и решили попробовать свои силы.

- Пока нам любопытно всё. Интересно, какие задания и этапы приготовили организаторы. Это первый конкурс девочки, до этого она не занималась в модельной школе, - откровенно делится мама Екатерина с "Курьер. Среда. Бердск".

Берчанка считает, Софья ещё маленькая и для неё всё приходящие, скорее, как игра, которую ей предлагают мама и папа. Деткам постарше, наверное, сложно и обидно проигрывать. Но двухлетняя дочка в силу возраста ещё не понимает этого. Девочка не воспринимает конкурс как соревнование, скорее, для девочки это новая необычная игра.

Мама Сони искренне признаётся:
- Я хочу, чтобы мой ребёнок победил в конкурсе. Но как такового соперничества нет. Все зависит от наших усилий и от мнения жюри.

Первое задание было одним из самых увлекательных. После голосования нужно было снять видеоролик о своём городе. Родители с Софьи выбрали тему Бердского острога.

- Было очень интересно собирать информацию, узнавать что-то новое из истории нашего города, прогуляться по интересным местам, - с восторгом вспоминает женщина.

Мама девочки уверена:

-Софье, как любой девочке, нравятся новые наряды и фотосессии. А ещё дочка любит петь песенки, рисовать, гулять, играть и танцевать. Недавно мы начали ходить в танцевальную студию.
Екатерина уверена, что все зависит от того, как родители преподнесут участие в конкурсе красоты ребёнку, если найти правильный способ, то малыш не станет раньше времени взрослым.

- Если относиться к конкурсу как игре или приключению, в котором ребёнку интересно, то и он будет в нем счастлив. А если идти против воли, то любую игру можно превратить в работу, - утверждает бердчанка.

Зрительское голосование завершится 27 декабря, но окончательное решение за жюри, в которое входят директора модельных агентств и партнёры мероприятия. Результаты станут известны 31 декабря 2020 года.

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двухлетняя модель детский конкурс красоты самая красивая девочка России
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