Самой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко

"Я хочу, чтобы мой ребёнок победил в конкурсе. Все зависит от наших усилий и от мнения жюри", - мама Сони активно принимает участие в конкурсе.

София Быкова

Всероссийский онлайн конкурс "Самая красивая девочка России" стартовал в конце августа 2020 года. В нем могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет. Победительницу выбирают в каждой возрастной категории, поэтом шанс стать самой красивой, есть у каждой участницы.

Двухлетняя София из Бердска тоже участвует в конкурсе "Самая красивая девочка России". "Курьер. Среда. Бердск." узнал подробности у мамы девочки - Екатерины Быковой.

Как рассказывает женщина, участие они не планировали. Просто спонтанно увидели объявление в Instagram и решили попробовать свои силы.

- Пока нам любопытно всё. Интересно, какие задания и этапы приготовили организаторы. Это первый конкурс девочки, до этого она не занималась в модельной школе, - откровенно делится мама Екатерина с "Курьер. Среда. Бердск".

Берчанка считает, Софья ещё маленькая и для неё всё приходящие, скорее, как игра, которую ей предлагают мама и папа. Деткам постарше, наверное, сложно и обидно проигрывать. Но двухлетняя дочка в силу возраста ещё не понимает этого. Девочка не воспринимает конкурс как соревнование, скорее, для девочки это новая необычная игра.

Мама Сони искренне признаётся:

- Я хочу, чтобы мой ребёнок победил в конкурсе. Но как такового соперничества нет. Все зависит от наших усилий и от мнения жюри.

Первое задание было одним из самых увлекательных. После голосования нужно было снять видеоролик о своём городе. Родители с Софьи выбрали тему Бердского острога.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

- Было очень интересно собирать информацию, узнавать что-то новое из истории нашего города, прогуляться по интересным местам, - с восторгом вспоминает женщина.

Мама девочки уверена:



-Софье, как любой девочке, нравятся новые наряды и фотосессии. А ещё дочка любит петь песенки, рисовать, гулять, играть и танцевать. Недавно мы начали ходить в танцевальную студию.Екатерина уверена, что все зависит от того, как родители преподнесут участие в конкурсе красоты ребёнку, если найти правильный способ, то малыш не станет раньше времени взрослым.

- Если относиться к конкурсу как игре или приключению, в котором ребёнку интересно, то и он будет в нем счастлив. А если идти против воли, то любую игру можно превратить в работу, - утверждает бердчанка.

Зрительское голосование завершится 27 декабря, но окончательное решение за жюри, в которое входят директора модельных агентств и партнёры мероприятия. Результаты станут известны 31 декабря 2020 года.

__________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.